Тактическая стратегия Jagged Alliance 3 получила крупное обновление ©

Jagged Alliance 3 только что стал лучше благодаря патчу Buns, и он находится на пути к еще большему улучшению по мере приближения к Vicki.

Компания Haemimont назвала патчи для Jagged Alliance 3 в честь внутриигровых наемников, и первым из них стал Buns.

Этот патч направлен на улучшение геймплея, повышение качества жизни и даже несколько улучшений погружения в игру.

Среди них, помимо прочего, можно отметить скорость поворота неигрового игрока, изменения в неточной атаке, улучшения в свободном прицеливании и облегчение работы с модами игры.

Среди них, помимо прочего, можно отметить скорость хода сторонних персонажей, изменения в неточной атаке, улучшение свободного прицеливания и облегчение работы с модами игры.

Под этим подразумеваются скорость хода противников и союзников, которые обычно занимают много времени, особенно если в бой вступила большая группа противника. С этим изменением и союзники, и вражеские NPC будут двигаться быстрее, чтобы быстрее вернуться к вашему собственному ходу и избавить вас от необходимости смотреть на причудливо медленные ходы.

Кроме того, пули, промахнувшиеся и ударившиеся о стену, могут срикошетить и с небольшой вероятностью попасть в ближайшего персонажа.

Свободное прицеливание получило улучшение качества жизни: теперь игроки могут выбирать режим стрельбы с помощью клавиши быстрого доступа, не отступая при этом от атаки.

Одно из изменений, которое не попало в основной список, но вполне заслуживает этого, - когда мирные жители погибают от огня вражеских или союзных NPC, вы больше не будете терять лояльность. В конце концов, не ваши наемники стреляли в них. Правда, неясно, влияет ли это на достижение "Пацифист".