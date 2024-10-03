Тактическая стратегия Jagged Alliance 3 получит неофициальную русскую озвучку

Студия GamesVoice сообщила о начале работы над русской озвучкой для тактической стратегии Jagged Alliance 3, выпущенной в 2023 году. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков, однако на данный момент в ней представлен только текстовый перевод на русский язык.
Действие разворачивается в вымышленной стране Гран-Шьен, охваченной беспорядками после похищения президента военизированной группировкой «Легион». Отчаявшаяся семья главы государства решает нанять элитных наёмников через корпорацию «Адонис», чтобы спасти ситуацию.
Точная дата релиза озвучки пока не объявлена.
Это лучшая игра 23 года , на мой взгляд. Перепройду с удовольствием . куда кидать деньги , заберите мои деньги
В группе во Вконтакте найдите группу "Jagged Alliance", там фанаты сбор средств ведут.
Взял снайперку и спокойно прошёл всю игру ОДНИМ стартовым наёмником. Мне понравилось, и точно когда-нибудь перепройду.
Во второй части механик было побольше, но попыток повторить успех у "фанатов, которым лучше знать как надо" был вагон и маленькая тележка, и абсолютно все получились хуже этой игры. "7.62" ближе всех подбиралась, как по мне.
Вот именно, эта игра и есть симулятор снайпера. Всё остальное валяется ниже плинтуса. И мне подобная "узкая специализация" быстро надоела. Где-то к середине игры я потерял к ней всякий интерес и решил сделать паузу на месяц, а потом просто удалил и желания возвращаться не появлялось.
Вторая часть без модов проходится точно так же, находишь первые снайперки, берёшь, и всех выносишь издалека. Потом максимум что можно использовать это штурмовые винтовки с упора, ну и гранатомёты против танков, исключение жуки, Но их можно выключить.
Отлично.
Перевод в ja2 был отличный у нас
Стратегии это наверно круто, но с видом сверху не люблю такие играть.
Внезапно.
Игра вышла слишком легкая, вырезали много механик, самое то для криворуких нубасов. Даешь всем снайперские винтовки и ноу проблем. 2 часть наголову лучше и хардкорней.
Да игра короткая много порезано вот вышло бы длс на подобии с мини локациями как первый остров ,тема наемников не раскрыта!
Вторая часть без модов проходится точно так же, находишь первые снайперки, берёшь, и всех выносишь издалека. Потом максимум что можно использовать это штурмовые винтовки с упора, ну и гранатомёты против танков, исключение жуки, Но их можно выключить.
Я вот как раз сейчас начал играть. Зачистил первый маленький остров, шахту первую взял, вокруг там врагов побил немного. Я не пойму, а че с игрой? Играю на средней сложности, но ваще ни о чем, на раз всех сношу. Это только начало или всю игру так будет???
Дай каждому бойцу снайперку и будешь уничтожать все на своем пути до самого финала игры. Баланс у нее ущербен.
Вот и я о том же. Из обычной винтовки Gewehr 98 с самопальной оптикой - один выстрел - один труп. Всем выдать, и смысл играть?
Минусы ставят видимо те, кто не смог превозмочь заоблачную сложность игры?)))
Потому что во второй части серии было точно так же если играть без модов, единственное исключение когда там появлялись жуки, но жуков можно отключить.
Это не Jagged Alliance, игру превратили в хреновину, которую интересно играть только лишь на мобилке пока облегчаешь кишечник И вот это вот они переводят? Там сюжет это тупо рельсы типа есть злодей надо его победить
Лучше бы Призрачную свободу перевели, ушлёпки А то причину нашли, им не разрешила CD project, а будто вам кто то из других разработчиков разрешал делать пиратскую озвучку
игра хрень 😀