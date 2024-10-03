Тактическая стратегия Jagged Alliance 3 получит неофициальную русскую озвучку

Студия GamesVoice сообщила о начале работы над русской озвучкой для тактической стратегии Jagged Alliance 3, выпущенной в 2023 году. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков, однако на данный момент в ней представлен только текстовый перевод на русский язык.

Действие разворачивается в вымышленной стране Гран-Шьен, охваченной беспорядками после похищения президента военизированной группировкой «Легион». Отчаявшаяся семья главы государства решает нанять элитных наёмников через корпорацию «Адонис», чтобы спасти ситуацию.

Точная дата релиза озвучки пока не объявлена.