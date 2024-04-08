Для симулятора дрифта Japanese Drift Master выйдет бесплатный пролог

Студия Gaming Factory сообщила, что обширный пролог к ​​JDM: Japanese Drift Master будет доступен бесплатно в третьем квартале 2024 года. Это будет что-то вроде продвинутой демо-версии предстоящей игры. Откройте для себя начало истории главного героя «Скорпиона» через историю, представленную панелями манги. Соревнуйтесь, дрифтуйте и мчитесь по километрам разнообразных дорог и извилистых горных трасс.

Возьмите на себя роль Хатори «Скорпиона» Хасаси, выходца из традиционной японской семьи. Гоняйте по городам вдоль живописного озера Хайкама, чтобы стать одним из лучших гонщиков в этом районе.

Хатори — примерный ученик с бунтарским характером, популярный в старшей школе. Однако завышенные ожидания родителей научили его, что любое поражение — это пятно на его чести, которое он не может себе позволить. Он берет с собой правила, которые выучил дома, на ипподром, где из-за своего высокомерия он презирает любого, кто бросает вызов его навыкам.

В прологе вы встретите таких персонажей, как Аой, подруга Хатори, автолюбительница, которая всегда рядом с ним. Аюми, богатая подруга из частной школы, часто сопровождает его на скачках. Каори, творческая душа, работающая в соседней покрасочной мастерской. Сатору, который становится источником острой конкуренции для Скорпиона на трассе.