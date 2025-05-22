Дрифт в Японии: состоялся релиз JDM: Japanese Drift Master

Состоялся релиз JDM: Japanese Drift Master — гоночной игры от студии Gaming Factory, вдохновлённой японской автомобильной культурой. Проект уже доступен в Steam, GOG и Epic Games Store, а в течение первых двух недель игроки могут приобрести его со скидкой 15%.

Главная гордость разработчиков — искренность и внимание к деталям. Это не просто игра, а любовное письмо культуре JDM: от лицензированных автомобилей (Mazda RX-8, Nissan Skyline GT-R, Impreza WRX STI, Honda S2000) до реалистичных трасс, основанных на японских пейзажах. Игроков ждёт более 250 км дорог, включая городские улицы и горные серпантины, а также два режима управления: аркадный и «симкадный», — под любой стиль игры.

В центре сюжета — польский гонщик Тума, прибывший в вымышленную префектуру Гунтама. Игра предлагает не только гонки, но и насыщенную историю, рассказанную в стиле манги. Это повествование о дружбе, любви, преданности и поиске своего места в японском гоночном андеграунде.

JDM: Japanese Drift Master предлагает три основных режима — дрифт, драг и сцепление, каждый со своими уникальными особенностями и вызовами. А кастомизация автомобилей позволяет создать действительно уникальный стиль: от визуального тюнинга до тонкой настройки каждой детали.

«Наша цель — сделать игру для всех, независимо от уровня подготовки. Здесь каждый сможет дрифтовать по-своему», — говорит Матеуш Билко, руководитель маркетинга.