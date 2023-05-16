Japanese Drift Master получит демоверсию ©

В начале мая мы увидели первый геймплей многообещающей игры от польской студии - Japanese Drift Master. Игра успела привлечь к себе внимание более 30 000 игроков, которые добавили ее в свои списки желаний в Steam. Тем временем разработчики из Gaming Factory дали ответы на самые животрепещущие вопросы касательно игры.

В недавнем сообщении на странице игры в Steam разработчики из Gaming Factory подтвердили информацию, которую мы могли прочитать в начале мая. Они добавили, что мы будем играть за новичка, который хочет покорить мир дрифта в Стране цветущей сакуры.

Что касается технической стороны, то мы узнали, что Japanese Drift Master создается на базе Unreal Engine 4, а сама игра пока выйдет только на PC, хотя разработчики не исключают, что в будущем JDM выйдет и на консолях. А еще стало известно, что в игре будет многопользовательский режим.

Однако самой интересной новостью является то, что разработчики из Gaming Factory в настоящее время работают над демо-версией своей игры. Это хорошая новость, так как мы сможем опробовать Japanese Drift Master перед возможной покупкой. Правда, пока у игры нет даты выхода, хотя разработчики хотят сделать ее доступной в раннем доступе уже в 2023 году.