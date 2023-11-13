Анонсирован рисованный платформер Jasper's Island

Jasper's Island — это однопользовательский 2D-платформер, в котором вы играете за кота и смотрителя маяка. Оба обладают разными способностями преодолевать препятствия и головоломки, возникающие при исследовании пещер, лесов и затонувших кораблей острова.

Этот нарисованный вручную остров полон тайн, а его история рассказана с помощью символов, которые могут понравиться каждому. Вы станете смотрителями острова: будете поливать сад, ремонтировать маяк и исследовать загадочные споры.

Особенности:

Красивое нарисованное окружение с освещением ручной работы с утра до ночи.

Существа и персонажи, анимированные с помощью традиционных покадровых рисунков.

Играйте за кота и хранителя: оба обладают разными способностями преодолевать препятствия.

Исследуйте загадочный остров в своем собственном темпе

Соберите все секреты, пройдя несколько прохождений.

Полезная игра (около 2-3 часов) с легкими головоломками и элементами платформера.

Jasper's Island будет доступна для Windows и MacOS в Steam и подойдет для всех возрастов в 2024 году.