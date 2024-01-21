Jawbreaker - игра, действие которой происходит после "Великого экономического краха 2028 года"

Иногда разработчики игр пытаются сыграть не только на страхах темноты/пауков/клоунов и так далее, но и зацепить тех, кто опасается за социальную стабильность. Вот, например, разработчики эшена-выживалки Jawbreaker решили сделать антиутопию, что называется, ближнего прицела.
После "Великого экономического краха 2028 года" и загадочного "Пробуждения" важно только одно: выжить еще один день. Обычные люди готовы вступить в любую вооруженную группировку, которая их примет. Борьба за пропитание и территорию - это новый образ жизни в городах и поселках, ранее известных как Соединенные Штаты.
Когда-то вы были школьным учителем, но теперь вы член небольшой банды в Нью-Ситадель-Сити. Припасы в вашем бункере на исходе, и вы вызвались отправиться в бетонные руины, чтобы пограбить в поисках того, что можно принести обратно.
Во время этой экспедиции вам на глаза попадается нетронутый полицейский участок - необычное зрелище в сильно разграбленном районе. Вы рискуете и проникаете внутрь через незащищенную дверь, вскоре после этого вас начинает охватывать страх, когда вы понимаете, кто укрылся в этом участке и почему никто из мусорщиков не осмелился войти в него...
Посмотреть, как мир выглядит после 2038 года, может будет уже в марте 2024. Ну или уже можно поюзать демо-версию в Steam.
очередной ужастик