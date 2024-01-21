Jawbreaker - игра, действие которой происходит после "Великого экономического краха 2028 года"

Вы попадаете в мир, который рухнул после «Великого экономического краха 2028 года» и «Пробуждения» — странного явления, изменившего людей и животных. Теперь вы живёте в Нью-Ситадель-Сити — одном из последних убежищ в разорённой стране. Вы присоединились к банде, чтобы защищаться от других группировок, которые сражаются за ресурсы и территории.

Однажды вы отправляетесь на разведку в опустевшие руины города, чтобы найти что-нибудь полезное для вашей банды. Вы замечаете полицейский участок, который выглядит целым и нетронутым. Вы решаете зайти внутрь, надеясь на хорошую находку. Но вскоре вы пожалеете о своём решении, когда узнаете, что за ужасы скрываются в этом участке и почему никто не осмеливался приблизиться к нему...

Jawbreaker представляет собой хоррор на выживание, в котором вам необходимо бороться за свою жизнь в дневное и ночное время. Днём вы должны искать припасы, оружие и укрытия в разрушенном городе, избегая столкновений с другими бандами. А ночью вы будете вынуждены прятаться от кошмарных существ, которые выходят на охоту после захода солнца. Удастся ли вам выжить в этому аду или вы станете его очередной жертвой?