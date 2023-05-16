Ужастик на выживание Jawbreaker примет участие на фестивале Steam Next Fest ©

Студия Vincent Lade объявила, что их детище в лице Jawbreaker появится на площадке Steam в рамках фестиваля Steam Next Fest. По словам разработчиков, демоверсия стелс-хоррора с элементами выживания Jawbreaker вызвала немалый интерес среди игроков: за небольшой период после появления пробной версии игры она была скачана 20 тысяч раз.

Теперь же планируется выпустить обновленную демоверсию в ходе июньского Steam Next Fest, где авторы обещают добавить больше контента для ознакомления. К сожалению, не уточняется, что именно нам дадут посмотреть. Релиз же планируется на четвертый квартал этого года для ПК и консолей.

Jawbreaker - это стелс-хоррор с элементами выживания, история которого строится на "Великом экономического краха 2028 года". Люди разделились на банды и "кошмарят" каждого, кто попадается им на пути. Взяв под управление главного героя, игрокам нужно будет убегать, прятаться или же принимать бой с дробовиком (или другим оружием) в руках. Авторы обещают занимательный сюжет, разнообразные головоломки и несколько концовок.