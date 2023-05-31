Диего Брандо из Параллельного Мира скоро появится в JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R ©

Приготовьтесь встать на вершину общества, ведь Диего Брандо из Параллельного Мира отправляется в JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Этот персонаж станет четвертым бойцом DLC, предлагаемым в рамках Сезонного пропуска игры, а более подробная информация о его выходе появится в следующем месяце.

В Season Pass для JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R уже входят такие любимые фанатами персонажи, как Рудоль фон Штрохайм и Кейчо Ниджимура, а теперь к ним можно добавить и эту версию Диего Брандо. В отличие от своего коллеги из корневого мира, Диего из Параллельного мира владеет страшной стойкой The World, любимой в линии Брандо.

Если вы еще не знакомы с JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, то это файтинг, цель которого - объединить разрозненные команды из разных сезонов культового аниме и манги JoJo's Bizarre Adventure. Изначально игра вышла под названием JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle в 2014 году, но этот ремастер включает в себя новые голоса, переработанную механику, такую как прыжки и остановки ударов, а также дополнительных персонажей и этапы.