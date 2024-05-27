Judas Кена Левина обещает опыт, подобный Bioshock, с открытым игровым процессом, управляемым игроком

Предстоящий шутер от первого лица Кена Левина, Judas, обещает опыт, подобный Bioshock, с управляемым игроком и открытым игровым процессом.
Выступая во время интервью на YouTube-канале Last Stand Media, режиссер Judas Кен Левин сказал, что игра будет иметь много общего со своим духовным преемником Bioshock, поскольку она будет предлагать управляемый игроком опыт и открытый игровой процесс. Он упомянул, что она переносит знакомую механику, такую как сочетание перестрелки со специальными способностями, а также новые элементы игрового процесса, такие как инженерные и хакерские способности главного героя. Говорят, что последние добавляют новые слои в игровой процесс.
Кроме того, Левин рассказал, что в Judas его целью является обеспечение открытого игрового процесса и осмысленного выбора игроков. Она стремится предоставить игроку возможность выбора, который существенно повлияет на историю. Этот подход призван учитывать моральные и этические сложности игрового сеттинга. В одном из предыдущих интервью он использовал термин «нарративное Лего», чтобы описать вышеупомянутый элемент, который, как говорят, гораздо более реагирует на игрока, чем в его предыдущих играх.
Левин также упомянул, что действие игры происходит на корабле поколений, корабле, предназначенном для длительных космических путешествий, способствующем уникальной социальной и этической динамике. Он сказал, что эта обстановка позволяет исследовать ограниченную общественную жизнь и ее давление. Главная героиня родилась на корабле, и ей предстоит столкнуться как с различными испытаниями, так и с моральным выбором.
Отвечая на вопрос о его философии дизайна, Левин подчеркнул важность создания захватывающих и правдоподобных миров. Он сказал, что предпочитает вид от первого лица из-за его способности более глубоко погружать игроков в игровой процесс, делая его более личным. Он также подчеркнул важность внешних отзывов от игроков и журналистов, которые сыграли важную роль в формировании основных элементов Judas.
Ближе к концу интервью Левин упомянул, что он с нетерпением ждет продолжения взаимодействия с сообществом, а также того, как будет принята игра.
Judas выйдет на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.
Ну позырим чо он там сделает.
а чо тогда за бабу то играть? дали бы возможность выбора прям с начала.
Всё можно сделать, также как и вырезать из Ассасина Тени того неугодного многим персонажа). Возможно есть конфликт с Bioshock 4 (если он вообще будет), чтобы не было схожести.
Том и Нефертити — муж и жена, а Хоуп их приёмная дочь, чьи родители погибли во время катастрофы (ну или они так думают).
Во время игры мы сможем выполнять поручения каждого из персонажей, что будет влиять на их к нам отношение. Помогая Хоуп, мы будем злить Тома и Нефертити, что побудит их чинить нам различные препятствия. А работая на Тома, мы потеряем расположение Хоуп и Нефертити. Казалось бы, простая система. Однако в дело вступает псевдо-процедурная генерация. Поскольку игра будет учитывать все ваши действия, на их основе будут генерироваться уникальные события, и даже диалоги, благодаря чему в игре более трёх очевидных развилок. А если, допустим, вы долгое время сотрудничаете с одним из персонажей, другие могут вам не только мешать, но и попытаются подкупить, подговорить, предложить иной вариант действий. Все эти события будут генерироваться псевдо-процедурно в зависимости от ваших действий.
Представьте, если бы в BioShock: Infinite Элизабет могла бы сказать: «Пошёл ты к чёрту, Букер! Ты слишком жесток!», — и бросить вас. Как бы тогда развивалась дальнейшая история? И в Judas у нас будет такой вариант развития событий благодаря новой системе. Кен Левин преследует цель заставить игрока думать над каждым своим действием, а не просто выбирать ответы в диалогах. Но был бы он собой, если бы внедрил эту систему только в повествование?
можете сами полную статью прочитать что из себя представляет Judas, вбив "Judas — нечто большее", но то на другом сайте.
Баба с возу - кобыле легче.
Не знаю уж, что за игра будет, но Bioshock Infinite даже сейчас выглядит потрясающе и намного, НАМНОГО лучше большинства нынешних игр, как по сюжетно-эмоционально-геймплейной составляющей, так и визуально. Более того: игра была на 3-м Анриле, а картинка до сих пор такая, что залюбуешься.
Геймплейно инфинит - днище.
Человек отрабатывает заказ. И эта игра не станет исключением.
Так куда-то путешествовать будет, или всё на корабле? Корабль может быть большим, но этого не хватит.
Это как летающий город, только в космосе.
Сука, опять главная героиня. Уже тошнит от этих главных героинь.
А что не так?
Да куда ни плюнь - везде либо ЖГГ, либо бесполый ноунейм.
Играю в Цусиму и не могу не нарадоваться, что хоть кто-то ещё делает МГГ.
Болтай, болтай. Надеюсь найдутся люди, которые вовремя щёлкнут тебя по носу и смогут как-то собрать твои задумки в целостную игру, как это было с Биошоками. Иначе проект ещё не скоро покажет себя миру.
с такой то рожей отрицательный успех просто гарантирован, а было время