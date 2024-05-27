Judas Кена Левина обещает опыт, подобный Bioshock, с открытым игровым процессом, управляемым игроком

Предстоящий шутер от первого лица Кена Левина, Judas, обещает опыт, подобный Bioshock, с управляемым игроком и открытым игровым процессом.

Выступая во время интервью на YouTube-канале Last Stand Media, режиссер Judas Кен Левин сказал, что игра будет иметь много общего со своим духовным преемником Bioshock, поскольку она будет предлагать управляемый игроком опыт и открытый игровой процесс. Он упомянул, что она переносит знакомую механику, такую ​​​​как сочетание перестрелки со специальными способностями, а также новые элементы игрового процесса, такие как инженерные и хакерские способности главного героя. Говорят, что последние добавляют новые слои в игровой процесс.

Кроме того, Левин рассказал, что в Judas его целью является обеспечение открытого игрового процесса и осмысленного выбора игроков. Она стремится предоставить игроку возможность выбора, который существенно повлияет на историю. Этот подход призван учитывать моральные и этические сложности игрового сеттинга. В одном из предыдущих интервью он использовал термин «нарративное Лего», чтобы описать вышеупомянутый элемент, который, как говорят, гораздо более реагирует на игрока, чем в его предыдущих играх.

Левин также упомянул, что действие игры происходит на корабле поколений, корабле, предназначенном для длительных космических путешествий, способствующем уникальной социальной и этической динамике. Он сказал, что эта обстановка позволяет исследовать ограниченную общественную жизнь и ее давление. Главная героиня родилась на корабле, и ей предстоит столкнуться как с различными испытаниями, так и с моральным выбором.

Отвечая на вопрос о его философии дизайна, Левин подчеркнул важность создания захватывающих и правдоподобных миров. Он сказал, что предпочитает вид от первого лица из-за его способности более глубоко погружать игроков в игровой процесс, делая его более личным. Он также подчеркнул важность внешних отзывов от игроков и журналистов, которые сыграли важную роль в формировании основных элементов Judas.

Ближе к концу интервью Левин упомянул, что он с нетерпением ждет продолжения взаимодействия с сообществом, а также того, как будет принята игра.

Judas выйдет на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.