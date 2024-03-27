Кен Левин раскрыл несколько подробностей о сюжетной структуре "нарративного Lego" в предстоящем Judas

Вчера вышли первые превью для Judas, новой игры от бывшего создателя BioShock Кена Левина, в которой подробно описывается игра с амбициозным, "псевдопроцедурным" подходом к повествованию.

Как следует из ранних трейлеров Judas, это очень похожая на BioShock игра — однопользовательская, сюжетно-ориентированная, где в одной руке вы держите пистолет, а в другой — сверхъестественную силу, а вокруг вас крутятся персонажи с глубокими проблемами. Разница в том, что на этот раз сюжет будет в большей степени зависеть от ваших действий, вызванных соперничеством между тремя персонажами, которые борются за вашу поддержку и внимание.

Если вы хотите получить базовое представление о том, чего ожидать, то представленные вчера ролики станут хорошим учебным пособием, а также позволит насладиться большим количеством геймплейных кадров. Но в более подробных интервью Левин дает понять, что это фактически воплощение концепции "нарративного Lego", о которой он говорил ранее, когда созданные вручную фрагменты повествования собираются вместе процедурными способами, создавая впечатление связного однопользовательского повествования, которое, однако, будет совершенно разным для каждого игрока.

Мы называем ее псевдопроцедурной, потому что она не похожа на Minecraft, где все генерируется на основе набора чистых математических эвристик.Вы создаете все эти мелкие элементы в игре, а затем учите игру делать хорошие уровни, хороший сюжет и, самое главное, реагировать на ваши действия.

Каждый раз, когда вы умираете, ваш персонаж "перепечатывается", и в этот момент у вас будет возможность изменить аспекты вашего персонажа, как во многих лучших roguelike-играх. Но Левин не хочет склоняться к каким-либо конкретным жанровым ярлыкам.

Мы не пытаемся сделать шутер от первого лица. Мы не пытаемся сделать roguelite. Мы не пытаемся сделать стратегическую игру. В ней есть элементы этих жанров, но Judas не стремится вписаться в какую-то определенную жанровую коробку.

Левин рассказал, что среди его "любимых однопользовательских игр" есть XCOM - как оригинал, так и перезагрузка - и Civilization, и отмечает, что "они также построены по модульному принципу, и у них нет четкого повествования, как у нас. Но я черпал вдохновение в этих играх, потому что их карта строится во время выполнения, а наши карты в основном строятся или собираются из отдельных элементов во время выполнения. Корабль меняется каждый раз, когда вы умираете и возвращаетесь, расположение корабля может быть разным. Поэтому мы черпали вдохновение из подобных однопользовательских игр. Но никому не приходилось воплощать это в повествовании".

Judas выйдет до марта 2025 года