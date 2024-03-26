Подробности Judas, следующей игры создателя BioShock Кена Левина, из превью зарубежных СМИ

Студия Левина Ghost Story Games пригласила избранные СМИ, в том числе IGN и Джеффа Кили, поиграть в игру в течение 5-6 часов, и теперь они поделились своими мыслями о том, во что они играли. В отчете IGN игра названа «шутером от первого лица, который с точки зрения игрового процесса покажется знакомым фанатам BioShock».

Главный герой — Иуда, ранее умершая, но теперь «переродившаяся» женщина на борту «космического корабля размером с город» под названием «Мэйфлауэр». Корабль перевозит последних выживших представителей человечества с Земли на новую планету под названием Промия Центавра. Иуда взаимодействует с тремя лидерами корабля — Томом, Нефертити и Хоуп — и игрок должен решить, кому из них помочь, потому что помощь одному лидеру может расстроить другого, в структуре, которую Левин называет «нарративным Lego».

Кили поделился своими первыми впечатлениями от видео на X, сказав, что игра до сих пор в какой-то степени напоминает игру BioShock.

«Здесь есть все, что можно ожидать от игры BioShock. Есть сила рук, есть хакинг, есть невероятные кинематографические моменты, великолепные персонажи, богатая сюжетная линия. Но за кулисами происходит нечто большее, и это действительно сложно описать или продемонстрировать в трейлере».

Кили также отмечает, что игра «ни в коем случае не закончена», предполагая, что до ее выпуска может пройти еще некоторое время. Еще в октябре 2020 года сообщалось, что следующая игра Левина вступает в «более позднюю стадию» производства.