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об игре
Judgment 25.06.2019
6.6 94 оценки

Empress взломала защиту Denuvo в Judgment

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AceTheKing
Новости

Сегодня завершился третий бета-тест кряка для Judgment и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена защитой Denuvo v.17.

Защита продержалась чуть меньше года. Взломщица не сообщила о своих дальнейших планах, но возможно это будет продолжение Judgment - Lost Judgment.

Judgment - мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
HITMAN 5

Denuvo выигрывает чересчур много игр не взломанных, одно не понятно столько в мире людей а только один может взламавать?? закрой этого человека или что случись с ним всё кина не будет.

1
AlexFullBeast

Лол, ого. Почти год прошел, норм так тут Denuvo бой дала.

0
Taicho

А какую шизу она выдала в этот раз? На кого наехала теперь?

-2
AceTheKing

На Скидроу) Назвала их pathetic force ))) (жалкая сила - их переделанный лозунг)

Сказала что Fe была взломана благодаря эксплойту в движке Unity, сами они не смогут девиртуализировать ни строчки кода. Предложила им взяться за полноценную Денуву, пусть даже сильно старую. Ну и посмеялась с их сообщения к P2P (вкратце - они первые послали P2P в своём DLL файле к Fe), сказав что это особенно смешно, учитывая что Скидроу часто ворует у P2P (эмуляторы и релизы).

Но в целом - в этот раз все по делу. На кс.рин подтвердили, что взлом Fe был лишь благодаря эксплойту в движке - разовая акция.

0
dead2dog

такое себе, но кому-то интересно будет...

-3