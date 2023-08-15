Empress взломала защиту Denuvo в Judgment

Сегодня завершился третий бета-тест кряка для Judgment и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена защитой Denuvo v.17.
Защита продержалась чуть меньше года. Взломщица не сообщила о своих дальнейших планах, но возможно это будет продолжение Judgment - Lost Judgment.
Judgment - мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.
Denuvo выигрывает чересчур много игр не взломанных, одно не понятно столько в мире людей а только один может взламавать?? закрой этого человека или что случись с ним всё кина не будет.
Лол, ого. Почти год прошел, норм так тут Denuvo бой дала.
А какую шизу она выдала в этот раз? На кого наехала теперь?
На Скидроу) Назвала их pathetic force ))) (жалкая сила - их переделанный лозунг)
Сказала что Fe была взломана благодаря эксплойту в движке Unity, сами они не смогут девиртуализировать ни строчки кода. Предложила им взяться за полноценную Денуву, пусть даже сильно старую. Ну и посмеялась с их сообщения к P2P (вкратце - они первые послали P2P в своём DLL файле к Fe), сказав что это особенно смешно, учитывая что Скидроу часто ворует у P2P (эмуляторы и релизы).
Но в целом - в этот раз все по делу. На кс.рин подтвердили, что взлом Fe был лишь благодаря эксплойту в движке - разовая акция.
такое себе, но кому-то интересно будет...