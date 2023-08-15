Empress взломала защиту Denuvo в Judgment ©

Сегодня завершился третий бета-тест кряка для Judgment и Empress выпустила официальный релиз взлома. Игра была защищена защитой Denuvo v.17.

Защита продержалась чуть меньше года. Взломщица не сообщила о своих дальнейших планах, но возможно это будет продолжение Judgment - Lost Judgment.

Judgment - мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.