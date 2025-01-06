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Judgment 25.06.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.9 122 оценки

Состоялся релиз машинного русификатора для Judgment

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь zveryga5 сделал русификатор для Judgment. Русификатор был сделан с помощью сервиса DeepL и обладает довольно хорошим качеством перевода.

Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта:

Judgment "Русификатор текста"

Judgment - это мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Отличная новость, с учётом обьемоу игры, перевод нейронкой это хорошая база. Жаль Якудзы почему то с 0 пилят по 10 лет, вместо того, что бы тупотвзять за основу нейронауки и редактировать. Вон у Старфилда уже отличный перевод, после кучи редакций // Иван Страждин

3
Pravdarub

Нуу у якудзы осталось 5 и шестая части.

0
rtnrwv

и как обычно на скриншотах самые удачны примеры, а в самой игре будет хуже

1
Темный-Властелин

а когда переводы у них были не машинные? чето не припомню

1
vanтт

У кого? Если речь о якудзе, то с нулёвки по четвёрку есть рукотворные переводы

0
ZackSnyder

отличная игра. нравится больше якудзы.

0
Jarvis666

Модельки людей в Подобном дракону и Жуджмэнте лучше, чем Stalker 2. Хотя последняя сделана на новейшем игровом движке.

-4