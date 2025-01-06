Состоялся релиз машинного русификатора для Judgment

Как стало известно, пользователь zveryga5 сделал русификатор для Judgment. Русификатор был сделан с помощью сервиса DeepL и обладает довольно хорошим качеством перевода.

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Judgment - это мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.