Состоялся релиз машинного русификатора для Judgment

Как стало известно, пользователь zveryga5 сделал русификатор для Judgment. Русификатор был сделан с помощью сервиса DeepL и обладает довольно хорошим качеством перевода.
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Judgment - это мрачный экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, находящегося в попытках раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.
Отличная новость, с учётом обьемоу игры, перевод нейронкой это хорошая база. Жаль Якудзы почему то с 0 пилят по 10 лет, вместо того, что бы тупотвзять за основу нейронауки и редактировать. Вон у Старфилда уже отличный перевод, после кучи редакций // Иван Страждин
Нуу у якудзы осталось 5 и шестая части.
и как обычно на скриншотах самые удачны примеры, а в самой игре будет хуже
а когда переводы у них были не машинные? чето не припомню
У кого? Если речь о якудзе, то с нулёвки по четвёрку есть рукотворные переводы
отличная игра. нравится больше якудзы.
Модельки людей в Подобном дракону и Жуджмэнте лучше, чем Stalker 2. Хотя последняя сделана на новейшем игровом движке.