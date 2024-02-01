Релизный трейлер игры "Jujutsu Kaisen: Cursed Clash"

Вышел релизный трейлер к игре «Jujutsu Kaisen: Cursed Clash», релиз которой состоится завтра.
Jujutsu Kaisen: Cursed Clash - это трехмерный экшен, в котором игроки создают команду из колдунов дзю-дзюцу и проклятых духов из аниме и наносят мощные удары с помощью знаменитых "проклятых техник" в бою "два против двух". Различные комбинации персонажей будут обладать уникальной синергией и динамикой силы. Завершая бои, игроки повышают уровень силы своего бойца, открывая по мере продвижения более мощные атаки.
По словам продюсера Bandai Namco Entertainment Мисаки Кая, «Магическая битва» идеально подходит для адаптации в виде видеоигры благодаря динамичному экшену, интересному и оригинальному сюжету. В «Jujutsu Kaisen Cursed Clash» геймеры смогут заново погрузиться в сюжет первоисточника, а на выбор игрокам предоставят 15 персонажей из аниме и манги.
Игра доступна в Steam.
неадекватная цена имхо, по слухам, появится в геймпасс, можно тогда и в онлайн зарубиться.
Английская озвучка - аниме подобных игр- просто лютое убожество
как всегда старый добрый поносный 3д анимешный движок