Релизный трейлер игры "Jujutsu Kaisen: Cursed Clash"

Этот динамичный экшен перенесёт вас во вселенную культового аниме и манги «Магическая Битва». Вам нужно сразиться с опасными проклятиями, угрожающими человечеству, и защитить мир с помощью таинственной Проклятой Энергии.

Игра включает в себя сюжетную одиночную кампанию, разработанную при участии автора оригинального произведения Гэгэ Акутами. Так что вы сможете окунуться в атмосферу истории и встретиться со своими любимыми героями вроде Нобары Кугисаки, Юдзи Итадори или Сатору Годжо.

Но «Магическая Битва» известна в первую очередь своими яростными поединками. Вас ждут экшен битвы два на два как против ИИ, так и в режиме онлайн против реальных соперников.

На выбор доступно более 15 уникальных персонажей из аниме, у каждого из которых свой стиль боя и спецприемы. Придётся не только развивать навыки владения конкретным бойцом, но и слаживать командную работу. Ведь победу часто приносят мощные комбо-атаки и умелое взаимодействие партнёров.