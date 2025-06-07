Jurassic World Evolution 3 выйдет 21 октября

До начала Summer Game Fest остаются считанные часы, а в сети уже появился первый трейлер Jurassic World Evolution 3 от Frontier Developments. Видео, опубликованное GameStar.de раньше времени, и уже удаленное, показало геймплей и подтвердило дату выхода — 21 октября 2025 года.

Третья часть симулятора управления парком с динозаврами выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Одним из главных нововведений станут детёныши динозавров, что добавит глубину в управление экосистемой и разнообразит потребности, за которыми предстоит следить.

Frontier входит в число партнёров Summer Game Fest, так что полноценный анонс игры во время шоу кажется очевидным. Ждём больше подробностей в ближайшие недели — а пока фанатам остается готовиться к возвращению в парк Юрского периода.