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Just Cause 3 01.12.2015
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
8.3 2 306 оценок

Продажи Just Cause 3 превысили 10 млн копий

Gruz_
Новости

Согласно новой информации, найденной в профиле LinkedIn одного из главных разработчиков Just Cause 3, увлекательная игра с открытым миром уже превысила 10 миллионов проданных копий по всему миру. Стоит отметить, что эта цифра не была официально подтверждена Square Enix, но в 2018 году стало известно, что вся франшиза разошлась тиражом в 15 миллионов копий.

После огромного успеха Just Cause 3 в 2018 году вышел сиквел, Just Cause 4, также разработанный Avalanche Studios. К сожалению, игра была не очень хорошо принята сообществом, в основном из-за ошибок и недостатка контента.

Сейчас Avalanche Studios работает над своим новым проектом, известным как Contraband для PC и Xbox. Это новая кооперативная игра про контрабандистов, события которой разворачиваются в вымышленном мире Баяна в 1970-х годах.

Just Cause 3 - это игра с открытым миром, разработанная Avalanche Studios Group в сотрудничестве с Square Enix, и доступная с 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

-2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
warp 37

Отличная игра. Правда, оптимизация на старте ужасная была.

3
Герман Хоффер

поправили,слава разрабам потом

1
kotasha

Чего не скажешь о консольной версии, ужасная оптимизация, на пк вроде ещё есть утечка оперативной памяти, не знаю исправили они это.

0
DarkDestr

Оптимизация на старте норм лично для меня.

-2
kotasha

Denuvo бы убрали нафиг она там нужна игре 9 лет.

1
Ольга Бузова

Думал 3-я и 4-я будет лучше 2-й - в итоге в коллекции только вторая

1
Richard Simons

Чего не скажешь, Джаст Куст 4, херня полная, тупая ссань без нормального сюжета в целом, там в других частях, он хоть частично был, тут вообще просто набор убогих миссий с нереально тупым ИИ. Миссии сопровождения тачек это жесть. Водила тормозит, когда по нему стреляют из ракетницы. А ты как дятел бегаешь кругами и отстреливаешь. Ну какого хера игра настолько деградировала. 2ую часть я прошел с большим удовольствием, 3ю кое-как осилил, 4ую нах дропнул, с четверти игры, нереальный шлак

-1
JustA_NiceGuy

Помню затянула, взял все DLC, а потом даже пиратский мультиплеер попробовал. Вроде забросили?

-1