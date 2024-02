Продажи Just Cause 3 превысили 10 млн копий

Согласно новой информации, найденной в профиле LinkedIn одного из главных разработчиков Just Cause 3, увлекательная игра с открытым миром уже превысила 10 миллионов проданных копий по всему миру. Стоит отметить, что эта цифра не была официально подтверждена Square Enix, но в 2018 году стало известно, что вся франшиза разошлась тиражом в 15 миллионов копий.

После огромного успеха Just Cause 3 в 2018 году вышел сиквел, Just Cause 4, также разработанный Avalanche Studios. К сожалению, игра была не очень хорошо принята сообществом, в основном из-за ошибок и недостатка контента.

Сейчас Avalanche Studios работает над своим новым проектом, известным как Contraband для PC и Xbox. Это новая кооперативная игра про контрабандистов, события которой разворачиваются в вымышленном мире Баяна в 1970-х годах.

Just Cause 3 - это игра с открытым миром, разработанная Avalanche Studios Group в сотрудничестве с Square Enix, и доступная с 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.