Продажи Just Cause 3 превысили 10 млн копий

Согласно новой информации, найденной в профиле LinkedIn одного из главных разработчиков Just Cause 3, увлекательная игра с открытым миром уже превысила 10 миллионов проданных копий по всему миру. Стоит отметить, что эта цифра не была официально подтверждена Square Enix, но в 2018 году стало известно, что вся франшиза разошлась тиражом в 15 миллионов копий.
После огромного успеха Just Cause 3 в 2018 году вышел сиквел, Just Cause 4, также разработанный Avalanche Studios. К сожалению, игра была не очень хорошо принята сообществом, в основном из-за ошибок и недостатка контента.
Сейчас Avalanche Studios работает над своим новым проектом, известным как Contraband для PC и Xbox. Это новая кооперативная игра про контрабандистов, события которой разворачиваются в вымышленном мире Баяна в 1970-х годах.
Just Cause 3 - это игра с открытым миром, разработанная Avalanche Studios Group в сотрудничестве с Square Enix, и доступная с 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Отличная игра. Правда, оптимизация на старте ужасная была.
поправили,слава разрабам потом
Чего не скажешь о консольной версии, ужасная оптимизация, на пк вроде ещё есть утечка оперативной памяти, не знаю исправили они это.
Оптимизация на старте норм лично для меня.
Denuvo бы убрали нафиг она там нужна игре 9 лет.
Думал 3-я и 4-я будет лучше 2-й - в итоге в коллекции только вторая
Чего не скажешь, Джаст Куст 4, херня полная, тупая ссань без нормального сюжета в целом, там в других частях, он хоть частично был, тут вообще просто набор убогих миссий с нереально тупым ИИ. Миссии сопровождения тачек это жесть. Водила тормозит, когда по нему стреляют из ракетницы. А ты как дятел бегаешь кругами и отстреливаешь. Ну какого хера игра настолько деградировала. 2ую часть я прошел с большим удовольствием, 3ю кое-как осилил, 4ую нах дропнул, с четверти игры, нереальный шлак
Помню затянула, взял все DLC, а потом даже пиратский мультиплеер попробовал. Вроде забросили?