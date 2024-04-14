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Just Dance 2017 25.10.2016
Музыка, Танцы
8.4 35 оценок

DELUSIONAL взломал защиту Denuvo в Just Dance 2017

x[GAMER]x
Новости

Спустя 3 дня после предыдущего взлома хакеру удалось обойти защиту Denuvo в Just Dance 2017. Эта игра стала третьей, на которую взломщик выпустил кряк.

Игра защищена Denuvo, VMProtect, а так же имеет привязку к лаунчерам Steam и Uplay. Эмуляторы Steam и Uplay хакер позаимствовал у других варез-групп. Видно, что новый игрок на сцене пока тренируется на старых версиях Denuvo, но с каждым разом продолжает набирать обороты и успешно обходить защиту на старых играх.

Just Dance 2017 вышла 27 октября 2016 года, издателем был Ubisoft. По сей день на ПК не существовало пиратской версии игры.

25
21
Just Dance 2017
25.10.2016
Комментарии: 21
Ваш комментарий
LUCIFER_AGGRESSOR

Снова нытики плачут((( Скажите спасибо, что хоть кто-то на чём то тренируется взламывать Denuvo

20
jax baron

и не хило так 4 защиты.

0
VIGITAL1

Вообще дурные какие то.С таким опломбом пишут, как будто им кто то, что то должен.Взяли бы да сами взломали...но они не на что не способны,вот и пукают в комментах.

10
hpi VIGITAL1

Им все должны. Ты им должен. Космос им должен.

0
Sider999

Типичные потре б ля ди как всегда ревут. Всё как обычно

Сейчас увидишь, как они задизят мой комментарий))

0
Talendor3

Еще один уровень взломщика вкачал)

7
jax baron

чё то быстрее пощёл ломать.

0
hpi

И на этом всё. Занавесь.

0
hamshut

Странно, вроде чувак взломал уже три игры, но их до сих пор нигде нет в рунете.

0
Александр Назарко

у нас с вами разный рунет видимо
на рутрекере, руторе, русторке и ксрине видел
наверняка и на других есть

0
hamshut Александр Назарко

На кинозале и русторке не видел реально, но если взломы реальные и они есть, то это прекрасно)

0
askazanov

Будем надеяться, что это всё у него просто разминки перед "горячими" хитами !!! )

0
Sider999
0
vidyssss

Надо dlc к резику ломать

-4
hamshut

Нет нужды, они скоро сами удалят дерьмуво, как это делают всегда.

6
WittyOrvilleton

Чувак походу взламывает чисто свои полюбившиеся игры. За вкус осуждаю, но понять могу.))

-6
AndralStormborn

Во первых, почему он ломает никому не нужные игры? во вторых, зачем вообще ставят денуву на такие ненужные игры?

-7
SomeMark

Руку набивает, у Denuvo защита между версиями отличается, но не кардинально, просто она усложняется, добавляются грубо говоря новые слои поверх старых, можно аналогию провести с луковицей - чем ближе к центру, тем древнее версия денуво, по сути её ядро, вот взломщик сейчас учится сначала старые версии ломать, потом постепенно перейдёт на новые.

12
jax baron

1) всё правильно делает он учиться + уменьшает список 2) издали как были тупорылыми так и остались, они могли бы сами снимать хотя бы через 8 месяцев.

5
caliskan

Натренировался на никому не нужном мусоре, теперь пора нормальные игры ломать

-17
Oscilograf

какой прок от взлома игры 2016 года? он бы еще "УФО" 1993 на бис ломанул, а то вдруг у кого нету.

-18