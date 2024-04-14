DELUSIONAL взломал защиту Denuvo в Just Dance 2017

Спустя 3 дня после предыдущего взлома хакеру удалось обойти защиту Denuvo в Just Dance 2017. Эта игра стала третьей, на которую взломщик выпустил кряк.
Игра защищена Denuvo, VMProtect, а так же имеет привязку к лаунчерам Steam и Uplay. Эмуляторы Steam и Uplay хакер позаимствовал у других варез-групп. Видно, что новый игрок на сцене пока тренируется на старых версиях Denuvo, но с каждым разом продолжает набирать обороты и успешно обходить защиту на старых играх.
Just Dance 2017 вышла 27 октября 2016 года, издателем был Ubisoft. По сей день на ПК не существовало пиратской версии игры.
Снова нытики плачут((( Скажите спасибо, что хоть кто-то на чём то тренируется взламывать Denuvo
и не хило так 4 защиты.
Вообще дурные какие то.С таким опломбом пишут, как будто им кто то, что то должен.Взяли бы да сами взломали...но они не на что не способны,вот и пукают в комментах.
Им все должны. Ты им должен. Космос им должен.
Типичные потре б ля ди как всегда ревут. Всё как обычно
Сейчас увидишь, как они задизят мой комментарий))
Еще один уровень взломщика вкачал)
чё то быстрее пощёл ломать.
И на этом всё. Занавесь.
Странно, вроде чувак взломал уже три игры, но их до сих пор нигде нет в рунете.
у нас с вами разный рунет видимо
на рутрекере, руторе, русторке и ксрине видел
наверняка и на других есть
На кинозале и русторке не видел реально, но если взломы реальные и они есть, то это прекрасно)
Будем надеяться, что это всё у него просто разминки перед "горячими" хитами !!! )
Надо dlc к резику ломать
Нет нужды, они скоро сами удалят дерьмуво, как это делают всегда.
Чувак походу взламывает чисто свои полюбившиеся игры. За вкус осуждаю, но понять могу.))
Во первых, почему он ломает никому не нужные игры? во вторых, зачем вообще ставят денуву на такие ненужные игры?
Руку набивает, у Denuvo защита между версиями отличается, но не кардинально, просто она усложняется, добавляются грубо говоря новые слои поверх старых, можно аналогию провести с луковицей - чем ближе к центру, тем древнее версия денуво, по сути её ядро, вот взломщик сейчас учится сначала старые версии ломать, потом постепенно перейдёт на новые.
1) всё правильно делает он учиться + уменьшает список 2) издали как были тупорылыми так и остались, они могли бы сами снимать хотя бы через 8 месяцев.
Натренировался на никому не нужном мусоре, теперь пора нормальные игры ломать
какой прок от взлома игры 2016 года? он бы еще "УФО" 1993 на бис ломанул, а то вдруг у кого нету.