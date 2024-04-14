DELUSIONAL взломал защиту Denuvo в Just Dance 2017

Спустя 3 дня после предыдущего взлома хакеру удалось обойти защиту Denuvo в Just Dance 2017. Эта игра стала третьей, на которую взломщик выпустил кряк.

Игра защищена Denuvo, VMProtect, а так же имеет привязку к лаунчерам Steam и Uplay. Эмуляторы Steam и Uplay хакер позаимствовал у других варез-групп. Видно, что новый игрок на сцене пока тренируется на старых версиях Denuvo, но с каждым разом продолжает набирать обороты и успешно обходить защиту на старых играх.

Just Dance 2017 вышла 27 октября 2016 года, издателем был Ubisoft. По сей день на ПК не существовало пиратской версии игры.