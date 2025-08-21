Битва с кошмарными существами в мрачном фэнтезийном мире в дебютном трейлере Kaidan

Студия 5th Column анонсировала Kaidan — кинематографическую экшн-игру, вдохновлённую фольклором Японии и пропитанную атмосферой кошмарного фэнтези.

Игрокам предстоит взять на себя роль Искателя — человека, балансирующего между жизнью и смертью. После сделки с таинственным Посланником он получает второй шанс, но вместе с ним и обязанность очистить землю Икаигути от гротескных ёкаев, искажённых чудовищ, разрушающих мир.

Трейлер показывает мрачные локации, в которых угадываются мотивы феодальной Японии, извращённой влиянием космического ужаса. Схватки обещают быть кровавыми и жестокими, а помимо одиночного прохождения будет доступен и мультиплеер.

Kaidan создаётся для PC и выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. Судя по первым кадрам, проект делает ставку на зрелищность и атмосферу, где каждая встреча с йокаем превращается в личное испытание.