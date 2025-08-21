Битва с кошмарными существами в мрачном фэнтезийном мире в дебютном трейлере Kaidan

Студия 5th Column анонсировала Kaidan — кинематографическую экшн-игру, вдохновлённую фольклором Японии и пропитанную атмосферой кошмарного фэнтези.
Игрокам предстоит взять на себя роль Искателя — человека, балансирующего между жизнью и смертью. После сделки с таинственным Посланником он получает второй шанс, но вместе с ним и обязанность очистить землю Икаигути от гротескных ёкаев, искажённых чудовищ, разрушающих мир.
Трейлер показывает мрачные локации, в которых угадываются мотивы феодальной Японии, извращённой влиянием космического ужаса. Схватки обещают быть кровавыми и жестокими, а помимо одиночного прохождения будет доступен и мультиплеер.
Kaidan создаётся для PC и выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена. Судя по первым кадрам, проект делает ставку на зрелищность и атмосферу, где каждая встреча с йокаем превращается в личное испытание.
Ещё один симулятор перекатов от третьего лица только теперь в сеттинге японской хтонической жути которую будто сгенерировал нейросетевой арт бот по запросу Bloodborne meets Nioh. Видимо создатели посчитали что если добавить рога на шлем самурая то это уже тянет на оригинальный дизайн.
Ну выглядит очень топово конечно
Главное что б разрабы небыли васянами и будет надежда
Прикольно, главное чтоб не соулслайк был
Кадианцы, кадия не падёт. Ой, не то))
Что то для любителей риса много всего выходит.
Япошки просто хотят запилить свой Блэк миф Вуконг с самураями и катанами
Огнестрела бы еще добавили