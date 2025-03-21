Состоялся релиз глобального градостроительного симулятора с элементами стратегии Kaiserpunk

Вышла Kaiserpunk, стратегия, сочетающая в себе элементы игр в стиле Anno и Europa Universalis.

Это гибрид градостроителя и гранд-стратегии, действие которого происходит в альтернативном мире, где Первая мировая война никогда не заканчивалась, а Европа была разделена на небольшие города-государства. Игрок, будучи управляющим одного из них, должен развивать свой мегаполис, постепенно расширяя его границы.

Облик города и характер империи зависят от ваших действий. Делайте ставку на отдельные отрасли, обдумывайте политические дилеммы, но помните, что каждое ваше решение имеет далеко идущие последствия и влияет на мир вокруг.

Геймплей базируется на двух столпах - классическом градостроительстве, известном, например, по Anno, и экспансии, напоминающей серию Europa Universalis.