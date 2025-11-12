ЧАТ ИГРЫ
Katamari Damacy Reroll 21.09.2004
Адвенчура, Аркада, От третьего лица, Юмор
6.6 23 оценки

Katamari Damacy получит новое дополнение

Solstice Solstice

Во время специального выпуска State of Play Japan разработчики серии Katamari Damacy анонсировали выход нового дополнения для игры. Обновление принесет уникальное событие, новые элементы кастомизации и дополнительные предметы для катамари, а также позволит игрокам создавать еще более причудливые и яркие шары.

Katamari Damacy — аркадная игра, в которой игрок управляет маленьким принцем, скатывающим все подряд в гигантский катамари, чтобы восстановить звезды и небесные объекты, потерянные Королем Вселенной. Игрокам предстоит путешествовать по разнообразным уровням, собирать предметы, расширять катамари и использовать различные бонусы.

