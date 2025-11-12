Katamari Damacy получит новое дополнение

Во время специального выпуска State of Play Japan разработчики серии Katamari Damacy анонсировали выход нового дополнения для игры. Обновление принесет уникальное событие, новые элементы кастомизации и дополнительные предметы для катамари, а также позволит игрокам создавать еще более причудливые и яркие шары.

Katamari Damacy — аркадная игра, в которой игрок управляет маленьким принцем, скатывающим все подряд в гигантский катамари, чтобы восстановить звезды и небесные объекты, потерянные Королем Вселенной. Игрокам предстоит путешествовать по разнообразным уровням, собирать предметы, расширять катамари и использовать различные бонусы.