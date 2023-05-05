Вышел первый патч для Katana-Ra: Shinobi Rising ©

Независимая студия разработчиков WRKS Games выпустила первый патч для приключенческого экшена Katana-Ra: Shinobi Rising в Steam. Новые функции включают в себя полную поддержку контроллера, поддержку Steam Deck, сохранение в облаке Steam, три уровня сложности и корейскую локализацию. Кроме того, убраны низкие настройки графики и исправлено множество ошибок.

Кроме того, были улучшены индикаторы выбора боя и поворот правой кнопкой мыши, а также увеличено время работы камеры на треках после смерти.

Katana-Ra: Shinobi Rising — это приключенческий боевик, действие которого происходит во вселенной киберпанка в японском стиле, где игроки играют роль шиноби, чтобы раскрыть тайну убийства, используя скрытный бой, головоломки и поиск улик, с потрясающей графикой и захватывающая история, все в срок.

В Shinobi Rising игроки берут на себя роль молодого шиноби, который должен раскрыть тайну убийства и найти виновного в смерти невинной наследницы. Это захватывающее приключение происходит во вселенной киберпанка Katana-Ra, вдохновленной японцами, и включает в себя скрытный бой, головоломки и подсказки, которые нужно обнаружить. Благодаря потрясающей графике и захватывающему сюжету вы пытаетесь раскрыть правду, стоящую за этим подлым поступком.