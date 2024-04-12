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Kenshi 30.03.2013
Ролевая, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Постапокалипсис
9 1 609 оценок

Продажи ролевой песочницы Kenshi превысили 2.3 млн копий

butcher69
Новости

Компания Lo-Fi Games сообщила в пресс-релизе, что ролевая песочница Kenshi с открытым миром продана тиражом более 2,3 миллиона копий, отметив, что в Steam 95 процентов пользовательских отзывов положительные.

Kenshi была запущена в декабре 2018 года после 12 лет разработки. Несмотря на прошедшее время и на то, что игра не работает как живой сервис (она по-прежнему обновляется бесплатно с некоторой периодичностью), до сих пор она может похвастаться в среднем 39 000 ежедневных активных пользователей, а пиковые показатели достигают 8 200 одновременных игроков. Секрет ее успеха заключается в чрезвычайно высокой реиграбельности, благодаря которой около 10 % самых преданных игроков набирают более 500 часов игрового времени каждый.

Также отмечается, что в Мастерской Steam к игре выпущено более 14 600 модов, что, безусловно, увеличивает ее продолжительность жизни.

Крис Хант, игровой директор Lo-Fi Games, естественно, доволен результатом и постоянным интересом игроков, который привел к формированию действительно сильного сообщества. Кто знает, может быть, они когда-нибудь выпустят полноценное продолжение.

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