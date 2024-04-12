Продажи ролевой песочницы Kenshi превысили 2.3 млн копий

В Kenshi вас ждёт огромный открытый мир, наполненный бесчисленными возможностями и приключениями. Забудьте о линейных сюжетах и ограничениях — здесь вы сами творите свою историю. Станьте удачливым торговцем, покоряющим рынки своими товарами, или вороватым разбойником, наводящим ужас на мирных жителей. Поднимите восстание против тиранического правителя или встаньте во главе могучей армии, готовой покорить весь континент. Испытайте себя в роли простого фермера, выращивающего урожай на своей земле, или окажитесь в плену у безжалостных работорговцев. А может, вам суждено попасть на стол к кровожадным людоедам? Зависит от вас.

Одна из особенностей этой игры — возможность создавать и развивать множество персонажей, собирая их в свой собственный боевой отряд. Каждый герой будет расти и совершенствоваться вместе с вами, приобретая новые навыки, снаряжение и даже меняясь внешне. Но не ждите, что игра будет давать поблажку — здесь вы не избранный герой с безграничным могуществом. Вы такой же смертный, как и все остальные, и каждое ваше действие будет иметь последствия. Вам придётся потрудиться, чтобы заработать славу и уважение в этом суровом мире.

Реалистичная система медицины — ещё одна изюминка этой игры, влияющая на каждый аспект игрового процесса. Если ваш персонаж получит ранение в ногу, он будет хромать или ползти, замедляя весь отряд. Ранение руки заставит вас сменить оружие или вовсе отказаться от него. Серьёзные травмы конечностей могут привести к ампутации, и тогда вам придётся полагаться на высокотехнологичные протезы. Кровотечения грозят потерей сознания, а запах крови привлечёт голодных хищников. Каждая деталь экипировки, груз в рюкзаке, голод и жажда — всё это будет влиять на параметры вашего персонажа, заставляя вас тщательно продумывать каждый шаг.

Стоит обратить внимание, что в этом динамичном и непредсказуемом мире вы сможете не только исследовать, сражаться и выживать, но и создавать свою собственную базу — оплот технологий, безопасности и процветания. На своей базе вы сможете совершать новые открытия, улучшать средства обороны и создавать передовое снаряжение, которое поможет вам преодолеть любые испытания. Ваша база станет не просто убежищем от опасностей внешнего мира, но и центром вашей экономической и технологической мощи.

И в качестве финального штриха, имеет смысл подчеркнуть, что мир игры — это живой, постоянно меняющийся организм, реагирующий на каждое ваше действие. Помогаете ли вы другим, мешаете им или держитесь в стороне — мир не остановится ни на секунду. Здесь с вами может случиться всё что угодно — вас могут поймать и съесть кровожадные каннибалы, продать в рабство и заставить горбатиться на рудниках. Это не запрограммированные события, а естественные последствия ваших решений и случайных обстоятельств. Однако даже в самых безнадёжных ситуациях у вас всегда есть шанс на спасение — если у вас хватит сил, ума и упорства.