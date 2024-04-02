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Kenshi 2 TBA
Ролевая, Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир
9.2 6 оценок

Создатели Kenshi 2 опубликовали новый скриншот, движок игры - Unreal Engine 5

Procy_on
Новости

Уже давно известно, что в разработке находится продолжение популярной ролевой игры от одного человека. Вчера разработчик грядущей Kenshi 2 поделился новыми подробностями (отнюдь не в виде первоапрельской шутки).

Наиболее важной представляется информация об используемом движке. Стало известно, что Kenshi 2 разрабатывается на Unreal Engine 5. Поскольку первая игра была основана на технологии OGRE, сиквел будет более технологичным. Разработчик утверждает, что теперь ему будет легче работать, так что есть большая надежда, что нам не придется ждать выхода Kenshi 2 12 лет.

Теперь все стало проще: написание диалогов, создание новых типов зданий, систем, весь процесс разработки стал быстрее, чем раньше.

Стоит отметить, что грядущая продукция студии Lo-Fi Games (в которой, к слову, на данный момент работает целых 33 человека) будет во многом масштабнее первой Kenshi. Разработчики уже делились внешним видом некоторых моделей, а вчера они опубликовали новый скриншот. На нем видно, что благодаря переходу на Unreal Engine 5 игра действительно стала красивее, чем первая часть.

К сожалению, до сих пор неизвестно, когда Kenshi 2 выйдет. Как заявили разработчики: "игра будет готова, когда будет готова".

22
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
PolGhost

Текстурки из 2007го прям демонстрируют нам Unreal Engine 5 во всей красе

13
Alex40001

кенши это друго если там будет реализовано больше и лучше механик чем в первой то это уже перекрывает все минусы. там только одна обещанная разметка территории чего стоит

1
Василий Донсков

Где тут 2007-й то?
Я мож в шары долблюсь,но для инди-студии вполне нормальный уровень графона

-2
antonborisov198
в разработке находится продолжение популярной ролевой игры
4
РикоЧико

Кринжанул мощно сейчас.

-17
Василий Донсков РикоЧико

Ролики на ютубе по этой игре которым даже месяца нет и которые набирают более 100 тысяч просмотров для тебя какая-то шутка,да?)

0
РикоЧико Василий Донсков

Это ты кому отвечаешь сегодня?! Лол

-1
Kortver
благодаря переходу на Unreal Engine 5 игра действительно стала красивее

А где?

3
Sir Walter

Топчик. Ждем Кенши 2 всем комюнити джвенадцать лет!

1
Бабушка Жу_Жу

Топчиковая картинка на новом движке👍. Чем больше новых, современных технологий, тем лучше для графония, чтоб играть на ультрах.

-1
Олег Соколов86

Хорошая шутка

-2
Eclair_93

Судя по графе на скрине, от UE5 тут будет только оптимизация, то есть ее отсутствие.

-3
Sunset_Neko

т.е. ничего нового для kenshi

3
Ниалот Нзотович

Это что, fallout new vegas какой-то?)

-3
Sir Walter

Лучше!

0