Создатели Kenshi 2 опубликовали новый скриншот, движок игры - Unreal Engine 5

Уже давно известно, что в разработке находится продолжение популярной ролевой игры от одного человека. Вчера разработчик грядущей Kenshi 2 поделился новыми подробностями (отнюдь не в виде первоапрельской шутки).

Наиболее важной представляется информация об используемом движке. Стало известно, что Kenshi 2 разрабатывается на Unreal Engine 5. Поскольку первая игра была основана на технологии OGRE, сиквел будет более технологичным. Разработчик утверждает, что теперь ему будет легче работать, так что есть большая надежда, что нам не придется ждать выхода Kenshi 2 12 лет.

Теперь все стало проще: написание диалогов, создание новых типов зданий, систем, весь процесс разработки стал быстрее, чем раньше.

Стоит отметить, что грядущая продукция студии Lo-Fi Games (в которой, к слову, на данный момент работает целых 33 человека) будет во многом масштабнее первой Kenshi. Разработчики уже делились внешним видом некоторых моделей, а вчера они опубликовали новый скриншот. На нем видно, что благодаря переходу на Unreal Engine 5 игра действительно стала красивее, чем первая часть.

К сожалению, до сих пор неизвестно, когда Kenshi 2 выйдет. Как заявили разработчики: "игра будет готова, когда будет готова".