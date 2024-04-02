Создатели Kenshi 2 опубликовали новый скриншот, движок игры - Unreal Engine 5

Уже давно известно, что в разработке находится продолжение популярной ролевой игры от одного человека. Вчера разработчик грядущей Kenshi 2 поделился новыми подробностями (отнюдь не в виде первоапрельской шутки).
Наиболее важной представляется информация об используемом движке. Стало известно, что Kenshi 2 разрабатывается на Unreal Engine 5. Поскольку первая игра была основана на технологии OGRE, сиквел будет более технологичным. Разработчик утверждает, что теперь ему будет легче работать, так что есть большая надежда, что нам не придется ждать выхода Kenshi 2 12 лет.
Теперь все стало проще: написание диалогов, создание новых типов зданий, систем, весь процесс разработки стал быстрее, чем раньше.
Стоит отметить, что грядущая продукция студии Lo-Fi Games (в которой, к слову, на данный момент работает целых 33 человека) будет во многом масштабнее первой Kenshi. Разработчики уже делились внешним видом некоторых моделей, а вчера они опубликовали новый скриншот. На нем видно, что благодаря переходу на Unreal Engine 5 игра действительно стала красивее, чем первая часть.
К сожалению, до сих пор неизвестно, когда Kenshi 2 выйдет. Как заявили разработчики: "игра будет готова, когда будет готова".
Текстурки из 2007го прям демонстрируют нам Unreal Engine 5 во всей красе
кенши это друго если там будет реализовано больше и лучше механик чем в первой то это уже перекрывает все минусы. там только одна обещанная разметка территории чего стоит
Где тут 2007-й то?
Я мож в шары долблюсь,но для инди-студии вполне нормальный уровень графона
Кринжанул мощно сейчас.
Ролики на ютубе по этой игре которым даже месяца нет и которые набирают более 100 тысяч просмотров для тебя какая-то шутка,да?)
Это ты кому отвечаешь сегодня?! Лол
А где?
Топчик. Ждем Кенши 2 всем комюнити джвенадцать лет!
Топчиковая картинка на новом движке👍. Чем больше новых, современных технологий, тем лучше для графония, чтоб играть на ультрах.
Хорошая шутка
Судя по графе на скрине, от UE5 тут будет только оптимизация, то есть ее отсутствие.
т.е. ничего нового для kenshi
Это что, fallout new vegas какой-то?)
Лучше!