Kibu TBA
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Создатель Omno представил медитативную игру про одинокого монаха Kibu

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butcher69
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На выставке Wholesome Direct Showcase создатель Omno Йонас Манке анонсировал свою новую игру Kibu. Игра будет издана компанией Future Friends Games, которая ранее выпустила такие игры, как Omno, Exo One и Europa. Выход игры запланирован на 2024 год в Steam.

Kibu - это спокойное приключение, действие которого разворачивается в дикой местности. Это инди-игра, где вы играете за одинокого монаха, который должен построить храм, заваривать вкусный чай и путешествовать по дикой природе в поисках древних духов земли. Вам предстоит создать свой собственный дом в удивительном мире

По словам разработчика, Йонаса Манке:

Как только я остановился на идее Kibu, одинокого монаха, строящего храм и прокладывающего свой путь в этом мире, я понял, что это то, что нужно. Было так приятно взять то, что игроки больше всего любили в Omno - путешествие по ярким, таинственным землям - и развить это с помощью новых идей и систем геймплея, которые должны помочь оживить мир, который я создаю, совершенно по-новому. Мне не терпится увидеть, каким станет мир Кибу!".

В Kibu вы создадите святилище, которое будет уникальным для вас. Здесь много прекрасных островов с тайнами, которые необходимо разгадать. В вашем распоряжении будет посох, который вам предстоит использовать, чтобы стать мастером боя.

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