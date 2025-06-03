NEOWIZ выпустит детективную приключенческую игру Kill the Shadow

Южнокорейский разработчик и издатель NEOWIZ, известный по Lies of P, объявил о подписании нового издательского соглашения с китайской компанией Shadowlight. Основанная в Шанхае пятью недавними выпускниками, эта команда знает друг друга уже много лет и участвовала во многих университетских конкурсах по разработке игр в Китае, заслужив множество наград. В 2023 году HYPERGRYPH, разработчик Arknights, инвестировал в Shadowlight и с тех пор является частью их инкубаторской программы COREBLAZER.

Издательская сделка касается предстоящей детективной приключенческой игры под названием Kill the Shadow, в центре которой находится главный герой, способный перематывать время. Kill the Shadow отличается уникальной эстетикой, которая сочетает в себе 3D-среды высокой четкости с 2D-пиксельными персонажами.

Игроки должны расследовать и выводить различные странные случаи в альтернативном послевоенном разделенном городе. Во время Steam Next Fest в прошлом году Shadowlight выпустила демоверсию игры, которая получила очень положительную оценку пользователей. Несколько комментариев похвалили сюжет игры, систему рассуждений и визуальную новизну.

Изначально нас привлекла в Shadowlight философия совместной разработки, направленная на создание премиальных повествовательных игр для ПК и консолей. Мы с нетерпением ждем возможности тесно сотрудничать с командой, чтобы выпустить Kill the Shadow по всему миру, и надеемся, что зрители найдут то же очарование, что и мы, когда мы расскажем больше о названии. - Ким Сын Чхоль, со-генеральный директор NEOWIZ

NEOWIZ — надежный глобальный издатель, и мы были благодарны за то, что нашли партнера, который разделяет нашу философию разработки игр. Поскольку мы видим, что игровая индустрия развивается, чтобы быль включенной по отношению к другим культурам, важно иметь издателя, который открыт для сотрудничества и подчеркивает значимость вашего контента. - Блэк, генеральный директор Shadowlight

NEOWIZ недавно подписала другие издательские соглашения с западными разработчиками, такими как Wolfeye Studios, Zakazane и Lizard Smoothie.