Killer Klowns from Outer Space: The Game нашла издателя ©

Компания IllFonic станет издателем асимметричной многопользовательской игры Killer Klowns from Outer Space: The Game от оригинального издателя Good Shepherd Entertainment. Она также примет участие в разработке игры.

В анонсе упоминается, что Killer Klowns from Outer Space: The Game будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, но не упоминается ранее анонсированная версия для PlayStation 4 и Xbox One.

"Когда мы впервые заговорили с Good Shepherd Entertainment и Teravision Games о такой возможности, мы были очень рады этому проекту", - заявил в пресс-релизе генеральный директор и соучредитель IllFonic Чарльз Брунгардт. "Затем мы познакомились с командой Teravision и поняли, что у нас все получится. Все сотрудники компании Good Shepherd сделали процесс передачи этого проекта приятным, поскольку существует множество закулисных процедур, необходимых для того, чтобы сделать подобное возможным".

Брунгардт продолжил: "И мы очень рады, что помогли создать еще один опыт для сообщества, в который они смогут по-настоящему погрузиться. Вообразить себя в этой вселенной просто дико, именно поэтому мы любим создавать и издавать игры для IP, поклонниками которых мы являемся!".