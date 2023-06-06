Killing Floor 2 21.04.2015
8.3 731 оценка

Масштабное обновление Deep Blue Z для Killing Floor 2 уже доступно для загрузки

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4efy
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Фанаты зубодробительного экшена Killing Floor 2 могут снова отправиться кромсать разнообразных тварей, ведь вышло масштабное обновление под названием Deep Blue Z. Игрокам нужно отправиться в лабораторию, находящуюся под глубинами океана, где их ожидают новые испытания и неизведанные ранее опасности. Также в честь выхода апдейта авторы обнародовали свежий трейлер.

Кроме того, теперь бойцам доступно новое снаряжение, направленное на оборонительную позицию, новый автоматический дробовик для эффективного уничтожения толп монстров, тактический дрон и еще многое другое. Данное обновление доступно для всех заявленных платформ: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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