Стала известна точная дата выхода Killing Floor 3

Разработчик Tripwire Interactive сообщили, что официальный релиз Killing Floor 3 запланирован на 25 марта 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S | Х.
В то же время Tripwire Interactive объявила, что готовит закрытую бета-версию, которая пройдет с 20 по 24 февраля. Заинтересованные стороны могут подать заявку на бета-тестирование на официальном сайте игры.
Действие игры происходит в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2, мегакорпорация Horzine создала решающую армию: послушную орду биоинженерных чудовищ, называемых зедами.
Теперь единственное, что отделяет этих адских созданий от будущего человечества, — это группа, известная как Nightfall. Этот напряженный шутер от первого лица ставит игроков в роль эксперта Nightfall, объединяющего силы с пятью товарищами.
Killing Floor 3 находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series S | Х.
Чёт плохие у меня предчувствия насчёт КФ3...
Такая же формула как и во 2й части будет, только на UE5 кажись, так что ждать чего то нового в игре наврятли будет, ну поживём увидим
Надеюсь матчмейкинг переделают ... если как во 2-й части будет ... это мрак.
вот он настоящий Дум
Оп это мы берем не думая.
не ну надо сначала на оптимизацию посмотреть и как выглядит игра, а то сырой кусок кала выпустят и только остаётся как сделать возврат денег