Стала известна точная дата выхода Killing Floor 3

Разработчик Tripwire Interactive сообщили, что официальный релиз Killing Floor 3 запланирован на 25 марта 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S | Х.

В то же время Tripwire Interactive объявила, что готовит закрытую бета-версию, которая пройдет с 20 по 24 февраля. Заинтересованные стороны могут подать заявку на бета-тестирование на официальном сайте игры.

Действие игры происходит в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2, мегакорпорация Horzine создала решающую армию: послушную орду биоинженерных чудовищ, называемых зедами.

Теперь единственное, что отделяет этих адских созданий от будущего человечества, — это группа, известная как Nightfall. Этот напряженный шутер от первого лица ставит игроков в роль эксперта Nightfall, объединяющего силы с пятью товарищами.

Killing Floor 3 находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series S | Х.