ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Killing Floor 3 25.03.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Зомби, Кооператив
7.4 62 оценки

Стала известна точная дата выхода Killing Floor 3

monk70
Новости

Разработчик Tripwire Interactive сообщили, что официальный релиз Killing Floor 3 запланирован на 25 марта 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S | Х.

В то же время Tripwire Interactive объявила, что готовит закрытую бета-версию, которая пройдет с 20 по 24 февраля. Заинтересованные стороны могут подать заявку на бета-тестирование на официальном сайте игры.

Действие игры происходит в 2091 году, спустя 70 лет после событий Killing Floor 2, мегакорпорация Horzine создала решающую армию: послушную орду биоинженерных чудовищ, называемых зедами.

Теперь единственное, что отделяет этих адских созданий от будущего человечества, — это группа, известная как Nightfall. Этот напряженный шутер от первого лица ставит игроков в роль эксперта Nightfall, объединяющего силы с пятью товарищами.

Killing Floor 3 находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series S | Х.

13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Agent Qracle

Чёт плохие у меня предчувствия насчёт КФ3...

6
KIBERMAX

Такая же формула как и во 2й части будет, только на UE5 кажись, так что ждать чего то нового в игре наврятли будет, ну поживём увидим

0
Neoscorp KIBERMAX

Надеюсь матчмейкинг переделают ... если как во 2-й части будет ... это мрак.

2
WerGC

вот он настоящий Дум

0
вупсич пупсич

Оп это мы берем не думая.

-1
AGS37

не ну надо сначала на оптимизацию посмотреть и как выглядит игра, а то сырой кусок кала выпустят и только остаётся как сделать возврат денег

1