Продажи Kingdom Come: Deliverance достигли 8 миллионов копий

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance, первоначально выпущенная в 2018 году, привнесла более реалистичный подход к жанру, поставив игроков на место простого крестьянина в аутентичном средневековом мире, что в конечном итоге завоевало поклонников.
Издатель Plaion сообщил, что тираж Kingdom Come: Deliverance недавно достиг 8 миллионов копий по всему миру, что закрепило за собой огромный успех студии.
Последнее обновление продаж было проведено в феврале этого года, когда продано 6 миллионов копий игры. Похоже, что анонс сиквела дал толчок продажам оригинальной игры: за последние 9 месяцев было продано более 2 миллионов копий.
Завтра, 5 ноября, студия проведет специальную трансляцию на Twitch, в ходе которой игроки смогут увидеть Куттенберг, один из центральных городов Kingdom Come: Deliverance 2, а также провести сессию вопросов и ответов в прямом эфире. 7 ноября состоится еще одна презентация, на этот раз посвященная главным героям.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Это же сколько раз кузнец Кунеш выхватил по сосальнику за гвозди с молотком...
И сколько же раз он насувал казуалам.
Я счастлив быть одним из них, эта игра заслужила большего.
Трансляцию, как всегда, не буду смотреть, хочу сам впервые увидеть игру.
Ну дак, они уже несколько лет за копейки её продают на распродажах.
Маловато за 6 лет 8 мультов копий. Думаю, у второй части, продажи кратно будут выше
очень мало, притом что я 2шт купил))
это больше сотни миллионов баксов если не две сотни, с учетом скидок, на игру куда меньше потрачено было
Жиза. Я вообще три раза купил. Себе, другу на PC и диск на PS4.
Так же)
удивительно что не 20 млн копий в стиме на этот мусор постоянно скидка 90%