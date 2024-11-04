Продажи Kingdom Come: Deliverance достигли 8 миллионов копий

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance, первоначально выпущенная в 2018 году, привнесла более реалистичный подход к жанру, поставив игроков на место простого крестьянина в аутентичном средневековом мире, что в конечном итоге завоевало поклонников.

Издатель Plaion сообщил, что тираж Kingdom Come: Deliverance недавно достиг 8 миллионов копий по всему миру, что закрепило за собой огромный успех студии.

Последнее обновление продаж было проведено в феврале этого года, когда продано 6 миллионов копий игры. Похоже, что анонс сиквела дал толчок продажам оригинальной игры: за последние 9 месяцев было продано более 2 миллионов копий.

Завтра, 5 ноября, студия проведет специальную трансляцию на Twitch, в ходе которой игроки смогут увидеть Куттенберг, один из центральных городов Kingdom Come: Deliverance 2, а также провести сессию вопросов и ответов в прямом эфире. 7 ноября состоится еще одна презентация, на этот раз посвященная главным героям.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.