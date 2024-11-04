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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 3 977 оценок

Продажи Kingdom Come: Deliverance достигли 8 миллионов копий

monk70
Новости

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance, первоначально выпущенная в 2018 году, привнесла более реалистичный подход к жанру, поставив игроков на место простого крестьянина в аутентичном средневековом мире, что в конечном итоге завоевало поклонников.

Издатель Plaion сообщил, что тираж Kingdom Come: Deliverance недавно достиг 8 миллионов копий по всему миру, что закрепило за собой огромный успех студии.

Последнее обновление продаж было проведено в феврале этого года, когда продано 6 миллионов копий игры. Похоже, что анонс сиквела дал толчок продажам оригинальной игры: за последние 9 месяцев было продано более 2 миллионов копий.

Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance перешагнули отметку в 6 миллионов копий

Завтра, 5 ноября, студия проведет специальную трансляцию на Twitch, в ходе которой игроки смогут увидеть Куттенберг, один из центральных городов Kingdom Come: Deliverance 2, а также провести сессию вопросов и ответов в прямом эфире. 7 ноября состоится еще одна презентация, на этот раз посвященная главным героям.

Warhorse Studios проведёт первый стрим разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 в начале ноября

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
EazyDoo

Это же сколько раз кузнец Кунеш выхватил по сосальнику за гвозди с молотком...

3
Рикочико

И сколько же раз он насувал казуалам.

-1
вупсич пупсич

Я счастлив быть одним из них, эта игра заслужила большего.

Трансляцию, как всегда, не буду смотреть, хочу сам впервые увидеть игру.

0
Anglerfish

Ну дак, они уже несколько лет за копейки её продают на распродажах.

0
K0t Felix

Маловато за 6 лет 8 мультов копий. Думаю, у второй части, продажи кратно будут выше

0
-zotik-

очень мало, притом что я 2шт купил))

-1
Темный-Властелин

это больше сотни миллионов баксов если не две сотни, с учетом скидок, на игру куда меньше потрачено было

0
Рикочико

Жиза. Я вообще три раза купил. Себе, другу на PC и диск на PS4.

-1
-zotik- Рикочико

Так же)

-1
MagneticEnnio

удивительно что не 20 млн копий в стиме на этот мусор постоянно скидка 90%

-1