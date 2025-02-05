Энтузиаст оптимизировал Kingdom Come Deliverance 2 для слабых картофелин

Хорошие новости для тех, кто хочет поиграть в Kingdom Come Deliverance 2 без необходимости полностью соглашаться на игру с раздражающей механикой, требующей приличного железа. Моддеры немедленно приступили к работе, чтобы помочь вам погрузиться в средневековье на таком же средневековом ноутбуке.
Ultra Low Graphics Mode для KCD2 - это продолжение одноименной работы моддера Jindra1403 для первой игры. Как и следовало ожидать, он заставляет все рендерить с графической точностью уровня PS1 в надежде на то, что вы сможете запустить игру с приличной частотой кадров на своем пеньке, который в противном случае, взглянув на требования KCD2, могло бы просто превратиться в труху.
Однако есть одна загвоздка. "Травы не видны, поэтому их нельзя правильно собрать и можно только купить", - объясняет моддер.
Вы можете попробовать другой мод, который быстро выложил Jindra1403, Very Low Graphics Mode, который выглядит чуть менее радикальным и с травой.
теперь даже счастливые владельцы 2060 смогут насладится
это рофелс
Я картофелина ᕙ[･･]ᕗ
Справедливости ради:
И это без DLSS. Уместнее было бы написать про 1050ti народный Джокер
Ну вот а говорили моё ведро не потянет !
Владельцы GT-730 ликуют, смогут поиграть в игру, и с графикой к которой они привыкли
демейк так демейк-для консолей атари 2600 с картриджем не хватает
Вы не поверите, но я на 2060 Super играю на высоких настройках и довольно комфортно играю. По ощущениям фпс ниже 30 не опускается. Не знаю, аномалия это или что... вот вообще никак не ожидал такого. Очень удивлен, в хорошем смысле.
Карта из советского союза???
Чего?
В СССР послевоенном рывок был такой, что все страны отставали.Это потом такие как ты пришли к властив СССР, и уничтожили страну.Зависть и деньги.И великую страну, которой завидовали все, без исключения, и уважалим Сталина.Чем выше ранг политика, тем больше он понимал роль и масштаб его работы.А чем ниже клоуны, тем хуже они выражались и о нем, и об СССР.Ты понятно из каких клоунов
Если комп такой графон выдает, то надо думать не об играх, а об улучшении своего финансового состояния. Ну, там попробовать поработать или еще что.
Нужно качать травничество. Вместо 1, сразу 10 и норм будет.
Дегронизировал))
Так игра тянет на 1050ti, накой этот мод
Да уж, мод на голые задницы и прочее был бы куда актуальнее, да?
да
Ну как? На Царь2Дуо пойдеть?
царь уже лет 15 как сдох и на кости разложился
Ты просто не умеешь им пользоваться, у меня работает. Даже Win10 тянет.
ключевое слово даже, и да я не мазохист, я лучше потрачу 10к, и буду сидеть на боле менее норм железе, а не на музейном экспонате
Не вижу здесь проблемы. В том, что мой ЦПУ тянет действующую ОС. Между прочим на Win10 официальная поддержка работает!
проблема в том что больше ничего он параллельно тянуть и не сможет адекватно )
Если честно, то в какой-то степени даже лампово. Будто играешь в идни с очень продвинутыми механиками. Я бы вообще не против поиграть во что-то похожее по глубине механик, но с графоном Гарри Поттера 2001 года.
Главное не графика, ребята.
Прости но когда я вижу подобный комментарий сразу вспонинается анекдот:
Студент прибегает к корешам и начинает истошно-восторженно рассказывать-
Студент - Ребята !!! Ща у метро бабу видел (показывая размер руками) СИСЬКИ ВОТ ТАКИЕ !!!
ЖОПА ВОТ ТАКАЯ !!!!!!
Студенты- Вяся успокойся у тебя очки + 20
владельцы 1060 дуреют с этой прикормки
Юзеры 4060 довольны)
ХАХА в натуре бомжики конченые...
так на 4060 и так 55 60 фпс на ультрах в фшд.
Угу, вполне доволен. На 2к монике, в связке R5700x - 4060 - 32gb ram и длсс на качестве стабильно 80-90 фпс на высоко-ультра