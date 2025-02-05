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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 703 оценки

Энтузиаст оптимизировал Kingdom Come Deliverance 2 для слабых картофелин

Procy_on
Новости

Хорошие новости для тех, кто хочет поиграть в Kingdom Come Deliverance 2 без необходимости полностью соглашаться на игру с раздражающей механикой, требующей приличного железа. Моддеры немедленно приступили к работе, чтобы помочь вам погрузиться в средневековье на таком же средневековом ноутбуке.

Ultra Low Graphics Mode для KCD2 - это продолжение одноименной работы моддера Jindra1403 для первой игры. Как и следовало ожидать, он заставляет все рендерить с графической точностью уровня PS1 в надежде на то, что вы сможете запустить игру с приличной частотой кадров на своем пеньке, который в противном случае, взглянув на требования KCD2, могло бы просто превратиться в труху.

Однако есть одна загвоздка. "Травы не видны, поэтому их нельзя правильно собрать и можно только купить", - объясняет моддер.

Вы можете попробовать другой мод, который быстро выложил Jindra1403, Very Low Graphics Mode, который выглядит чуть менее радикальным и с травой.

4
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
пекабир

теперь даже счастливые владельцы 2060 смогут насладится

11
Комментарий удален
пекабир Большая Флейта

это рофелс

6
вупсич пупсич пекабир

Я картофелина ᕙ⁠[⁠･⁠۝･⁠]⁠ᕗ

0
Keltas_Mizri пекабир
3
Шрек и осел vs CD Project

Справедливости ради:

И это без DLSS. Уместнее было бы написать про 1050ti народный Джокер

1
Destroited

Ну вот а говорили моё ведро не потянет !

5
Suntorych

Владельцы GT-730 ликуют, смогут поиграть в игру, и с графикой к которой они привыкли

4
sergeu78

демейк так демейк-для консолей атари 2600 с картриджем не хватает

2
Unicorling
3
North235

Вы не поверите, но я на 2060 Super играю на высоких настройках и довольно комфортно играю. По ощущениям фпс ниже 30 не опускается. Не знаю, аномалия это или что... вот вообще никак не ожидал такого. Очень удивлен, в хорошем смысле.

1
MаnGo

Карта из советского союза???

-1
North235 MаnGo

Чего?

0
Славик Славиков MаnGo

В СССР послевоенном рывок был такой, что все страны отставали.Это потом такие как ты пришли к властив СССР, и уничтожили страну.Зависть и деньги.И великую страну, которой завидовали все, без исключения, и уважалим Сталина.Чем выше ранг политика, тем больше он понимал роль и масштаб его работы.А чем ниже клоуны, тем хуже они выражались и о нем, и об СССР.Ты понятно из каких клоунов

0
Чебурешник

Если комп такой графон выдает, то надо думать не об играх, а об улучшении своего финансового состояния. Ну, там попробовать поработать или еще что.

1
SoRaS3

Нужно качать травничество. Вместо 1, сразу 10 и норм будет.

0
Jarvis666

Дегронизировал))

0
Red 5

Так игра тянет на 1050ti, накой этот мод

0
Jimmy.Lee

Да уж, мод на голые задницы и прочее был бы куда актуальнее, да?

-1
Дмитрий Тимчишин Jimmy.Lee

да

-1
yariko ookami
Моддеры немедленно приступили к работе, чтобы помочь вам погрузиться в средневековье на таком же средневековом ноутбуке.

Ну как? На Царь2Дуо пойдеть?

0
Sevasibor
Царь2Дуо пойдеть

царь уже лет 15 как сдох и на кости разложился

-1
yariko ookami Sevasibor

Ты просто не умеешь им пользоваться, у меня работает. Даже Win10 тянет.

-1
Sevasibor yariko ookami
Даже Win10 тянет.

ключевое слово даже, и да я не мазохист, я лучше потрачу 10к, и буду сидеть на боле менее норм железе, а не на музейном экспонате

0
yariko ookami Sevasibor

Не вижу здесь проблемы. В том, что мой ЦПУ тянет действующую ОС. Между прочим на Win10 официальная поддержка работает!

0
Sevasibor yariko ookami
Не вижу здесь проблемы

проблема в том что больше ничего он параллельно тянуть и не сможет адекватно )

0
Шрек и осел vs CD Project

Если честно, то в какой-то степени даже лампово. Будто играешь в идни с очень продвинутыми механиками. Я бы вообще не против поиграть во что-то похожее по глубине механик, но с графоном Гарри Поттера 2001 года.

0
ZAUSA

Главное не графика, ребята.

-1
Destroited

Прости но когда я вижу подобный комментарий сразу вспонинается анекдот:

Студент прибегает к корешам и начинает истошно-восторженно рассказывать-

Студент - Ребята !!! Ща у метро бабу видел (показывая размер руками) СИСЬКИ ВОТ ТАКИЕ !!!

ЖОПА ВОТ ТАКАЯ !!!!!!

Студенты- Вяся успокойся у тебя очки + 20

-1
SaintsEagle

владельцы 1060 дуреют с этой прикормки

-1
ilya6969

Юзеры 4060 довольны)

-2
MаnGo

ХАХА в натуре бомжики конченые...

-1
SteadyMorgathus

так на 4060 и так 55 60 фпс на ультрах в фшд.

0
Kromian

Угу, вполне доволен. На 2к монике, в связке R5700x - 4060 - 32gb ram и длсс на качестве стабильно 80-90 фпс на высоко-ультра

0