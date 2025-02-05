Энтузиаст оптимизировал Kingdom Come Deliverance 2 для слабых картофелин

Хорошие новости для тех, кто хочет поиграть в Kingdom Come Deliverance 2 без необходимости полностью соглашаться на игру с раздражающей механикой, требующей приличного железа. Моддеры немедленно приступили к работе, чтобы помочь вам погрузиться в средневековье на таком же средневековом ноутбуке.

Ultra Low Graphics Mode для KCD2 - это продолжение одноименной работы моддера Jindra1403 для первой игры. Как и следовало ожидать, он заставляет все рендерить с графической точностью уровня PS1 в надежде на то, что вы сможете запустить игру с приличной частотой кадров на своем пеньке, который в противном случае, взглянув на требования KCD2, могло бы просто превратиться в труху.

Однако есть одна загвоздка. "Травы не видны, поэтому их нельзя правильно собрать и можно только купить", - объясняет моддер.

Вы можете попробовать другой мод, который быстро выложил Jindra1403, Very Low Graphics Mode, который выглядит чуть менее радикальным и с травой.