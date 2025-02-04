Kingdom Come: Deliverance 2: грязь мешает скрытности

В KCD2 можно стать настолько грязным, что стражники почувствуют вас ещё до того, как увидят. Если долго не мыться, вокруг персонажа появляется «аура» вони, выдающая его местоположение. Если вы играли в Skyrim за скрытного лучника, вас ненавидел каждый противник в Скайриме. Если вы играете за скрытного лучника в Kingdom Come: Deliverance 2, то Вы получили дебаф себе под стать! [шутка про самого персонажа, конечно]

Разработчики подчеркивают историческую достоверность игры, включая реалии средневековой гигиены. Решение проблемы простое: посетите баню или умойтесь. Как говорит геймдизайнер: «Мойте руки, дети!»