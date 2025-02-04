Kingdom Come: Deliverance 2: грязь мешает скрытности

В KCD2 можно стать настолько грязным, что стражники почувствуют вас ещё до того, как увидят. Если долго не мыться, вокруг персонажа появляется «аура» вони, выдающая его местоположение. Если вы играли в Skyrim за скрытного лучника, вас ненавидел каждый противник в Скайриме. Если вы играете за скрытного лучника в Kingdom Come: Deliverance 2, то Вы получили дебаф себе под стать! [шутка про самого персонажа, конечно]
Разработчики подчеркивают историческую достоверность игры, включая реалии средневековой гигиены. Решение проблемы простое: посетите баню или умойтесь. Как говорит геймдизайнер: «Мойте руки, дети!»
Ржака. Стражники, которые сами не моются неделями и воняют, учуяли как от гг завоняло в кустах.
В те года вообще с.ли из окон и выкидывали г.но из окон прям на головы прохожим.
Вообще то (люди) в средние века почти не мылись, была как то одна королева гордившаяся что мылась один раз за жизнь. Как ни странно но культуру мытья на туже русь и европу принесли викинги) Очень чистоплотные были ребята. Но вечно ноющие хомяки схавают и не такую байду, там же сказали про аутентичность и историческую достоверность. А правда такова что европа была настолько чуханская что целые города вымирали от болезней и эпидемии что было следствие той же нечистоплотности.
А причем тут обычная грязь и то ,когда человек долго не моется и от него начинает вонять?
да конечно. ведь европейские замки никогда не славились тем что европейцы мочились по всем углам и на улице никто даже нужду не справлял. а говорить про блохастых и вонючих животных того времени вообще не стоит. ну тут ладно хоть не англичане которые мылись только при рождении и на свадьбу.
Сомнительная функция в игре, очередное, не нужное увелечение гемплея
Ох уж эта чистая европа где стражники моющиеся по 3 раза в день в обосраных кустах могли учуять по запаху врага, и я искренне в это верю ведь в прекрасной просветленной европе даже мусор и помои выносили в биопакетах и раскладывали по отдельным бакам на переработку.
а яйца мыть наверное еще отдельно 500 нажатий надо будет делать. как только немамонтам втюхать растянутый по то самое что мыть отдельно надо будет геймплей.