SynthVoiceRU выпустили русскую нейроозвучку для Kingdom Come: Deliverance 2

Как стало известно, группа SynthVoiceRU выпустила русскую нейроозвучку для свежей Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse.
Озвучка вышла в двух исполнениях: с закадровым голосом и дубляжом. Сообщается, что всего было озвучено около 260 тысяч реплик, а при озвучке использовалась новая модель SV2, что должно улучшить качество озвучки.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ох уж эти ударения))))) начало положено! молодцы!
Они как правило всё портят. Но сама идея норм.
Если думать, что они просто говорят с акцентом не на очень хорошем русским, то простительно. Главное теперь хоть глаза отдохнут от титров
Качаю! Отдых для глаз))
отдых для глаз, это когда ты не сидишь часами за компом , а не тупо перестал буковки читать 😂
За это не переживай)) я больше 1-2 часов не играю
клоун ты, сабы отвлекают от игры, это реально отдых
то то гляжу клоуны повылазили и чето 3,14здят про сабы лишь бы в болото пердевода затянуть
Нам отдых только снится...я работаю за компом и параллельно прохожу игры, и кстати это очень экономит время в выходные...
О боже, неет, какой ужас.
Самое страшное, что кого-то уже устраивает голос робота вместо нормальной озвучки, пусть и иностранной. А корпы-то все видят, скоро посчитают, что можно обойтись и без актеров - и будете смотреть фильмы, полностью сгенерированные ии, пожирая искуственный попкорн.
Ок...
Я правильно скачал?
Надо папку crack удалить только, а так всё норм
ЗЫ Спасибо пиратам от пирата за дизы, френдлифире вырубайте довбожобы
Зачем?
Потому что я сам пират из Беларуси, хотя у меня игра стоит 38.5 долерсов, но мне в этом месяце еще за хату съёмную платить и ребёнка кормить))
за озвучку всегда рад. и не важно нравиться мне игра или нет. озвучка всегда к месту.
Вообще, заметно, как нейроозвучка прогрессирует. Пару-тройку лет назад кровь из ушей шла, а сейчас реально кажется, будто просто акцент. Годик-другой, и локализация игр сильно упростится.
Ну скорость речи подправить и ударения и все, будет ништяк)
Я так старфилд прошёл. Но там нормально, что все как умственно отсталые разговаривают.
Хотя эти сабы читать, тоже приятного мало.
Оперативно. Нейронка уже совсем не плохо озвучивает диалоги. // Эврик Смердов
Добавить бы в нейроозвучку интеллект, чтобы понимал ударения, было бы неплохо, хотя с другой стороны добавляет юмора ситуация с ударениями
Так ты просто свою нейросеть включай и фантазируй, где должны быть ударения и всё будет ок, я проходил один побочный квест и там был дед мега овер шепелявый, там даже рус субтитры криво написаны, что бы показать насколько шепелявый этот беззубый дед, что даже сложно было читать и едва ли понял о чём он пытается мне сказать, сейчас очень интересно послушать как его нейронка озвучила))
СУПЕР! СПАСИБО!
Я первую часть с чешской озвучкой прошёл. Погружение 💯. Жаль во второй вроде не завезли.
Есть она
Она есть но трабл в том, что голос инждриха и янчика там не настоящие, послушай как они в видосах говорят по английски, индржих таким ти сиплым хриплым голосом, я не аудиофил хз как называется, а в чешской совсем другие голоса у них
Слышал где-то что только инглиш и немецкая. Раз так то супер
и 6 миллионов собирать не нужно, лица актеров дубляжа представили?
Озвучку для сталкера то собираются доделывать, или так и будут скакать туда сюда.
да кому он нужен? все поиграли и поняли, что это шляпа полнейшая.