SynthVoiceRU выпустили русскую нейроозвучку для Kingdom Come: Deliverance 2

Как стало известно, группа SynthVoiceRU выпустила русскую нейроозвучку для свежей Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse.

Озвучка вышла в двух исполнениях: с закадровым голосом и дубляжом. Сообщается, что всего было озвучено около 260 тысяч реплик, а при озвучке использовалась новая модель SV2, что должно улучшить качество озвучки.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.