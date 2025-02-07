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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 1 072 оценки

SynthVoiceRU выпустили русскую нейроозвучку для Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа SynthVoiceRU выпустила русскую нейроозвучку для свежей Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse.

Kingdom Come: Deliverance 2 "Русификатор звука - Нейросетевой перевод" {SynthVoiceRu}

Озвучка вышла в двух исполнениях: с закадровым голосом и дубляжом. Сообщается, что всего было озвучено около 260 тысяч реплик, а при озвучке использовалась новая модель SV2, что должно улучшить качество озвучки.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

33
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
rourei80

ох уж эти ударения))))) начало положено! молодцы!

6
SoRaS3

Они как правило всё портят. Но сама идея норм.

2
biokinetix

Если думать, что они просто говорят с акцентом не на очень хорошем русским, то простительно. Главное теперь хоть глаза отдохнут от титров

0
Naughty Dоg

Качаю! Отдых для глаз))

5
rtnrwv

отдых для глаз, это когда ты не сидишь часами за компом , а не тупо перестал буковки читать 😂

3
Naughty Dоg rtnrwv
отдых для глаз, это когда ты не сидишь часами за компом

За это не переживай)) я больше 1-2 часов не играю

1
zSpartacuSz rtnrwv

клоун ты, сабы отвлекают от игры, это реально отдых

2
Alex40001 zSpartacuSz

то то гляжу клоуны повылазили и чето 3,14здят про сабы лишь бы в болото пердевода затянуть

-2
trueseva Naughty Dоg

Нам отдых только снится...я работаю за компом и параллельно прохожу игры, и кстати это очень экономит время в выходные...

0
Mankar Camoran

О боже, неет, какой ужас.
Самое страшное, что кого-то уже устраивает голос робота вместо нормальной озвучки, пусть и иностранной. А корпы-то все видят, скоро посчитают, что можно обойтись и без актеров - и будете смотреть фильмы, полностью сгенерированные ии, пожирая искуственный попкорн.

3
trueseva

Ок...

-1
friben4

Я правильно скачал?

0
trueseva

Надо папку crack удалить только, а так всё норм

ЗЫ Спасибо пиратам от пирата за дизы, френдлифире вырубайте довбожобы

-2
Ivan Dro trueseva

Зачем?

5
trueseva Ivan Dro

Потому что я сам пират из Беларуси, хотя у меня игра стоит 38.5 долерсов, но мне в этом месяце еще за хату съёмную платить и ребёнка кормить))

3
OPen man

за озвучку всегда рад. и не важно нравиться мне игра или нет. озвучка всегда к месту.

0
Xentart

Вообще, заметно, как нейроозвучка прогрессирует. Пару-тройку лет назад кровь из ушей шла, а сейчас реально кажется, будто просто акцент. Годик-другой, и локализация игр сильно упростится.

0
danilukHF

Ну скорость речи подправить и ударения и все, будет ништяк)

-1
fr54gh

Я так старфилд прошёл. Но там нормально, что все как умственно отсталые разговаривают.

Хотя эти сабы читать, тоже приятного мало.

-1
Пользователь ВКонтакте

Оперативно. Нейронка уже совсем не плохо озвучивает диалоги. // Эврик Смердов

-1
Smalko

Добавить бы в нейроозвучку интеллект, чтобы понимал ударения, было бы неплохо, хотя с другой стороны добавляет юмора ситуация с ударениями

-1
trueseva

Так ты просто свою нейросеть включай и фантазируй, где должны быть ударения и всё будет ок, я проходил один побочный квест и там был дед мега овер шепелявый, там даже рус субтитры криво написаны, что бы показать насколько шепелявый этот беззубый дед, что даже сложно было читать и едва ли понял о чём он пытается мне сказать, сейчас очень интересно послушать как его нейронка озвучила))

0
MаnGo

СУПЕР! СПАСИБО!

-1
Feliskotta

Я первую часть с чешской озвучкой прошёл. Погружение 💯. Жаль во второй вроде не завезли.

-3
SToNkSBiBa
2
AdMiRoN

Есть она

1
trueseva SToNkSBiBa

Она есть но трабл в том, что голос инждриха и янчика там не настоящие, послушай как они в видосах говорят по английски, индржих таким ти сиплым хриплым голосом, я не аудиофил хз как называется, а в чешской совсем другие голоса у них

0
Feliskotta AdMiRoN

Слышал где-то что только инглиш и немецкая. Раз так то супер

0
Real Slim Shady

и 6 миллионов собирать не нужно, лица актеров дубляжа представили?

-4
tvorog8088

Озвучку для сталкера то собираются доделывать, или так и будут скакать туда сюда.

-6
Great-heartedElio

да кому он нужен? все поиграли и поняли, что это шляпа полнейшая.

8