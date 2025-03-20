Средневековье с пулемётами - новые подробности о Kingmakers

Если вы пропустили этот проект, то Kingmakers — это шутер от первого лица, совмещённый с RTS, где вам предстоит отправиться в средневековую Англию и помочь валлийскому командиру Оуайну Глиндуру в его восстании против англичан. Но есть нюанс: вы не просто воюете мечами и луками, а приносите в 1401 год современное оружие, бронетехнику и взрывчатку.

Разработчик Ян Фиш рассказал, что все солдаты в игре полностью смоделированы и управляются независимым ИИ, а замки и укрепления можно уничтожать динамически — взорвать гранатами, пробить танком или просто снести артиллерией. Kingmakers поддерживает онлайн-кооператив до четырёх игроков, так что разрушать средневековые крепости можно будет вместе с друзьями.

Релиз игры состоится в 2025 году. Kingmakers выйдет в раннем доступе в Steam, а позже, вероятно, появится и на консолях. Разработчики обещают поделиться новыми подробностями в ближайшее время.