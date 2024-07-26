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Клеть 4-й квартал 2024 г.
Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
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Вышла демоверсия кооперативного хоррора "КЛЕТЬ"

Simple Jack
Новости

Игрокам предстоит попробовать выжить в носящей смертельные опасности Гигахрущевке как в одиночной игре, так и с командой.

«КЛЕТЬ» предлагает уникальный опыт в страшном месте, полным испытаний, которые необходимо преодолеть. Путешествуя на лифте по бесконечным этажам Гигахрущевки, игроки должны выполнять её ремонт и обслуживание, а также находить топливо и ресурсы в безбрежных коридорах здания. В игру можно погрузиться в одиночку или с друзьями до четырех участников.

Релиз проекта на платформе РС запланирован на конец 2024 года. На данный момент доступна бесплатная демоверсия в Steam, где можно попробовать свои силы в совместной игре и постараться выжить с друзьями.

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