Российская студия анонсировала гоночную игру "Командиры бездорожья"

Мордовская студия «Фоксаунд» представила свою дебютную разработку — онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья». Игрокам предстоит участвовать в раллийных заездах по живописным регионам России — от Сочи и Алтая до Сахалина и Мордовии.

В игре будут задействованы легендарные грузовики КАМАЗ, включая культовый КАМАЗ-4310С, созданный на основе модели 4310 и ставший чемпионом множества ралли. Машины можно будет настраивать и кастомизировать в гараже — от технических до визуальных изменений.

Разработчики стремятся к балансу между аркадным геймплеем и хардкорной симуляцией, чтобы игра была доступна широкой аудитории, но не теряла глубины. Карты воссозданы по реальным российским ландшафтам, включая туристические достопримечательности.

Команда «Фоксаунд» состоит из ветеранов индустрии, работавших над «Дальнобойщиками», Snowrunner, Crysis 4, «Миром танков» и «Калибром». Релиз «Командиров бездорожья» пока не скоро — работа над проектом стартовала в прошлом году.