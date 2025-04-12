Российская студия анонсировала гоночную игру "Командиры бездорожья"

Мордовская студия «Фоксаунд» представила свою дебютную разработку — онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья». Игрокам предстоит участвовать в раллийных заездах по живописным регионам России — от Сочи и Алтая до Сахалина и Мордовии.
В игре будут задействованы легендарные грузовики КАМАЗ, включая культовый КАМАЗ-4310С, созданный на основе модели 4310 и ставший чемпионом множества ралли. Машины можно будет настраивать и кастомизировать в гараже — от технических до визуальных изменений.
Разработчики стремятся к балансу между аркадным геймплеем и хардкорной симуляцией, чтобы игра была доступна широкой аудитории, но не теряла глубины. Карты воссозданы по реальным российским ландшафтам, включая туристические достопримечательности.
Команда «Фоксаунд» состоит из ветеранов индустрии, работавших над «Дальнобойщиками», Snowrunner, Crysis 4, «Миром танков» и «Калибром». Релиз «Командиров бездорожья» пока не скоро — работа над проектом стартовала в прошлом году.
Хардкорная симуляция - это когда из 'легендарного' КАМАЗа на ходу начнут отваливаться запчасти.
Если бы ты знал что-то про камаз, ты бы не писал такую чушь. Ну или ты просто троль
У гоночного камаза от камаза только кабина.Весь гоночный камаз это 99.9% иностранных деталей.Импортозамещение.
Если весь гоночный КАМАЗ это 99.9% иностранных деталей, то почему иностранные грузовики, собранные из 100% иностранных деталей, не могут его победить?
'' это 99.9% иностранных деталей.''
Даже страшно представить откуда они...Дай угадаю ; из Зимбабве или Мабуту?
потому что за нашим "КАМАЗом" стоит крупная корпорация, в которую вливает бабки государство. большая часть участников соревнований из других стран - это энтузиасты одиночки, кто на что горазд. на удивление, это тот исключительный случай, когда бюджеты не сравнимы, в нашу пользу
Как минимум в номинации «самое рагульное название игры» - они точно победят.
Пятачок торчит
Сахалин и мордовия смотреть на живописную голую землю ахахахахахаахахаа
Так ты жопу свою оторви от проперженого дивана и попробуй хоть раз в жизни куда то выехать, что посмотреть на "живописные голые земли".
Это степь голая
В поиске набери "Мордовия природа".Тока не падай в обморок.Это тебе не Монголия.
Вот город Саранск, тот, что в Мордовии
Стандартная картина саранск
После командиров металлолома с 19 победами идут чехи с легендарной Татрой 6 побед,а уж потом Мерседес 5, с не менее легендарной Ивеко 5 о которой ты в жизни нихрена не знал.
АаХАхахахах камаз никто не покупает, а европейские машины весь мир покупает
Охохох и Ухухух.Аналитиком работаешь?То то они,твои Эвропейцы в двое сложились по производству за 2 года.Особенно Китай и Индия бегут на всех парах покупать,бо у обоих стран своих брендов хватает.First Auto Works (FAW), Dongfeng, Sinotruk, Shaanxi Auto и BAIC,Foton- это только малая часть грузовиков Китая.
В Индии это Force, Swaraj, AWM,Tata,Mahindra & Mahindra Ltd,Bharat-Benz,Ashok Leyland.
Всего 2 страны и 3 млрд. народу в большинстве знают про Камаз из гонок и имеют своё крупнейшее в мире пр-во тяжелого транспорта.
Как в Америке тот же MAN,Freightliner,International,Kenworth,Mack,Autocar...Нашел у них Мерсы,Рено,Татры?
Очнись.Каждая страна делает их для себя.Никому твой Бред Европейский не нужен.Как и Россия делает своё для себя.Мозги тебе промыли.
Расходимся, народ. Разрабы подтвердили, что монетизация будет как в танках
Похоже у игры пока есть только арты.
О, хоть что-то интересное, кроме Смуты. Кроме одного но
Ну бляяяяяя....
Буквально все гонки онлайн. Зачем делать иначе?
А "Смута" была интересной?
Пока играю как раз в Смуту - норм. Начал играть после полного релиза, вполне интересная игра.
Была. Работала лучше, чем дерьмаки на релизе.
Тот кто играл в дальнобойщики сразу вспомнит эту оранжево белую кабину.
Наш ответ Чемберлену))
Вот это пойдет
Наш грузовик вперед летит, в Даккаре остановка.
Наконец-то игра по гумновозу.
Камаз и есть навоз для деревни
Ну всё ясно тогда
// Константин Игоревич
ну неужели гонки
камаз дал лицензию?
Странный графон...
толку судить по концептам
Онлайн...
ждем гонки на тракторах =)
Ну рисовать 3D модельки все умеют. А вот физику хорошую сделать - единицы. Чувствую в этой игре будет также, как и у остальных)
lada racing club 2.0
почему нет?рискнуть,сделать работу над ошибками
Генералы колдаё6ин