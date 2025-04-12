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Командиры бездорожья 2028 г.
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От третьего лица
4 3 оценки

Российская студия анонсировала гоночную игру "Командиры бездорожья"

butcher69 butcher69

Мордовская студия «Фоксаунд» представила свою дебютную разработку — онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья». Игрокам предстоит участвовать в раллийных заездах по живописным регионам России — от Сочи и Алтая до Сахалина и Мордовии.

+ ещё 6 картинок

В игре будут задействованы легендарные грузовики КАМАЗ, включая культовый КАМАЗ-4310С, созданный на основе модели 4310 и ставший чемпионом множества ралли. Машины можно будет настраивать и кастомизировать в гараже — от технических до визуальных изменений.

Разработчики стремятся к балансу между аркадным геймплеем и хардкорной симуляцией, чтобы игра была доступна широкой аудитории, но не теряла глубины. Карты воссозданы по реальным российским ландшафтам, включая туристические достопримечательности.

Команда «Фоксаунд» состоит из ветеранов индустрии, работавших над «Дальнобойщиками», Snowrunner, Crysis 4, «Миром танков» и «Калибром». Релиз «Командиров бездорожья» пока не скоро — работа над проектом стартовала в прошлом году.

65
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
MORDORR
'' Разработчики стремятся к балансу между аркадным геймплеем и хардкорной симуляцией ''

Хардкорная симуляция - это когда из 'легендарного' КАМАЗа на ходу начнут отваливаться запчасти.

46
Fiesta02

Если бы ты знал что-то про камаз, ты бы не писал такую чушь. Ну или ты просто троль

34
Fer Sam

У гоночного камаза от камаза только кабина.Весь гоночный камаз это 99.9% иностранных деталей.Импортозамещение.

12
KinestheticPhanta Fer Sam

Если весь гоночный КАМАЗ это 99.9% иностранных деталей, то почему иностранные грузовики, собранные из 100% иностранных деталей, не могут его победить?

4
MORDORR Fer Sam

'' это 99.9% иностранных деталей.''

Даже страшно представить откуда они...Дай угадаю ; из Зимбабве или Мабуту?

4
zubazaga KinestheticPhanta

потому что за нашим "КАМАЗом" стоит крупная корпорация, в которую вливает бабки государство. большая часть участников соревнований из других стран - это энтузиасты одиночки, кто на что горазд. на удивление, это тот исключительный случай, когда бюджеты не сравнимы, в нашу пользу

4
MistaSpider

Как минимум в номинации «самое рагульное название игры» - они точно победят.

21
LukotakinaZ

Пятачок торчит

Fatcannabis
Игрокам предстоит участвовать в раллийных заездах по живописным регионам России — от Сочи и Алтая до Сахалина и Мордовии.

Сахалин и мордовия смотреть на живописную голую землю ахахахахахаахахаа

19
NiftyLysanor

Так ты жопу свою оторви от проперженого дивана и попробуй хоть раз в жизни куда то выехать, что посмотреть на "живописные голые земли".

8
Fatcannabis NiftyLysanor

Это степь голая

2
denius4 Fatcannabis

В поиске набери "Мордовия природа".Тока не падай в обморок.Это тебе не Монголия.

1
Borovik-rus

Вот город Саранск, тот, что в Мордовии

2
Fatcannabis Borovik-rus

Стандартная картина саранск

1
Fatcannabis
Командиры металлолома
11
denius4

После командиров металлолома с 19 победами идут чехи с легендарной Татрой 6 побед,а уж потом Мерседес 5, с не менее легендарной Ивеко 5 о которой ты в жизни нихрена не знал.

1
Fatcannabis denius4

АаХАхахахах камаз никто не покупает, а европейские машины весь мир покупает

1
denius4 Fatcannabis

Охохох и Ухухух.Аналитиком работаешь?То то они,твои Эвропейцы в двое сложились по производству за 2 года.Особенно Китай и Индия бегут на всех парах покупать,бо у обоих стран своих брендов хватает.First Auto Works (FAW), Dongfeng, Sinotruk, Shaanxi Auto и BAIC,Foton- это только малая часть грузовиков Китая.

В Индии это Force, Swaraj, AWM,Tata,Mahindra & Mahindra Ltd,Bharat-Benz,Ashok Leyland.

Всего 2 страны и 3 млрд. народу в большинстве знают про Камаз из гонок и имеют своё крупнейшее в мире пр-во тяжелого транспорта.

Как в Америке тот же MAN,Freightliner,International,Kenworth,Mack,Autocar...Нашел у них Мерсы,Рено,Татры?

Очнись.Каждая страна делает их для себя.Никому твой Бред Европейский не нужен.Как и Россия делает своё для себя.Мозги тебе промыли.

Spy Hunter

Расходимся, народ. Разрабы подтвердили, что монетизация будет как в танках

9
Slava74oren

Похоже у игры пока есть только арты.

7
Sider999

О, хоть что-то интересное, кроме Смуты. Кроме одного но

онлайн-гонки

Ну бляяяяяя....

3
PepeAhahaha

Буквально все гонки онлайн. Зачем делать иначе?

4
AlexZver

А "Смута" была интересной?

1
Borovik-rus AlexZver

Пока играю как раз в Смуту - норм. Начал играть после полного релиза, вполне интересная игра.

3
Sider999 AlexZver

Была. Работала лучше, чем дерьмаки на релизе.

antoni1586

Тот кто играл в дальнобойщики сразу вспомнит эту оранжево белую кабину.

3
Pastoral

Наш ответ Чемберлену))

2
CrummyLorcan

Вот это пойдет

2
FairUlu

Наш грузовик вперед летит, в Даккаре остановка.

2
GraF68ru

Наконец-то игра по гумновозу.

1
Fatcannabis

Камаз и есть навоз для деревни

2
HellowRainbow
Команда «Фоксаунд» состоит из ветеранов индустрии, работавших над «Дальнобойщиками», Snowrunner, Crysis 4

Ну всё ясно тогда

Пользователь ВКонтакте

// Константин Игоревич

niko1989

ну неужели гонки

niko1989

камаз дал лицензию?

wixud

Странный графон...

niko1989

толку судить по концептам

Кей Овальд

Онлайн...

ceratops95

ждем гонки на тракторах =)

JustA_NiceGuy

Ну рисовать 3D модельки все умеют. А вот физику хорошую сделать - единицы. Чувствую в этой игре будет также, как и у остальных)

Sunset_Neko

lada racing club 2.0

niko1989

почему нет?рискнуть,сделать работу над ошибками

Marksman и MARXman тоже

Генералы колдаё6ин