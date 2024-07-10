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Мир Кораблей 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
7 10 оценок

Для "Мира Кораблей" вышло обновление с новой веткой эсминцев

Simple Jack
Новости

Для экшена «Мир Кораблей» вышло обновление 13.6, добавляющее в игру ранний доступ к альтернативной ветке американских эсминцев. Эскадренные миноносцы оснащены артиллерийским вооружением универсального калибра и способны стрелять как по прямой наводке, так и по воздушным целям. Новые корабли получат уникальные флаги, камуфляжи и экономические комплекты.

Также в патче добавили настильную баллистику. Теперь при стрельбе с большой дистанции повышен шанс попасть не в борт, а в палубу.

Помимо этого, в игре началось празднование дня ВМФ РФ. Во время события можно получить тематическое убранство порта, новый премиум-крейсер 9-го ранга «Щербаков» и премиум-линкор СССР 7-горанга «Полтава».

В обновлении из игры убрали детонацию порохового погреба, переработали контейнеры, обновили карты «Соседи» и «Раскол» и добавили новую озвучку для орудий от 76 до 190 мм.

Авторы начали переход на новую систему сжатия файлов в игровом клиенте. Это уменьшит размер будущих обновлений и снизит занимаемое игрой место на диске с 65 ГБ до 50 ГБ.

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-14
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Talendor3
непревзойденного
6
James_sun

Подлизал так подлизал.

0
6363

Выкатила свои два эсминца всем на показ.

5
HellowRainbow

Не, ну эсминцы то что надо. Хотя игру мне все равно не продадут

1
Floww

Да там два линкора даже))

3
Саша Борцов Floww

корма хороша и рубка неплохая. Капитан Дик Джонсон готов въехать в нее и готов к бою.

0
Oscilograf

верная шавка русофобского варгейминга "леста" выкатила свежую замануху для лохов.

4
w_temptation

ты комп свой уже выбросил? там все запчасти русофобские если что

-4
Oscilograf w_temptation
там все запчасти

трофейные.

2
Agent Qracle

Лол, это Островская чтоль?)

1
Саша Борцов

Вот блин игровая проституция просто.... Разве найдется тот кто при виде таких расфуфыренных эсминцев не нажмет кнопку просмотра?

1
James_sun

Ну если ты себя уважаешь - то да, не нажмешь.

-1
Гемор

жаль места на диске нет, был диск под мусор всякий, но забил уже его, а чистить лень, в пролете разрабики

-1
Александр Дантес

Корабли уже давненько стали чем то вроде казино с тех самых пор как сделали из стрельбы по противнику "Дёрганье рычага рулетки" кто продолжает с тех пор в это играть для меня наглухо отбитые люди.

-1