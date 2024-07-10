Для "Мира Кораблей" вышло обновление с новой веткой эсминцев

«Мир Кораблей» предлагает игрокам окунуться в мир военно-морских баталий первой половины XX века, где на просторах океанов разворачиваются грандиозные сражения за господство на морских просторах. У вас есть возможность почувствовать себя в роли бесстрашного командира, под началом которого находится внушительный флот.
Для начала вам предстоит сделать непростой выбор: под флагом какой великой морской державы вы будете сражаться? СССР, США, Англия, Германия, Япония, Италия, Франция — каждая из этих стран привнесёт в ваш флот неповторимый колорит и богатые традиции военно-морского искусства. Реалистичные модели кораблей, воссозданные с исторической достоверностью, позволят вам в полной мере ощутить себя частью тех легендарных сражений, что навсегда вошли в летопись истории.
И будьте к тому, что ваши морские баталии развернутся на фоне самых разнообразных пейзажей со всех уголков земного шара. Вас ждут десятки уникальных игровых карт, каждая из которых открывает безграничные возможности для применения самых хитроумных тактических манёвров и приёмов. От живописных берегов Латинской Америки до суровых северных морей — везде вас будут поджидать коварные враги и грозные стихии. Но настоящий адмирал не должен бояться трудностей. Используйте особенности ландшафта себе на пользу, искусно расставляйте свои корабли и наносите противнику сокрушительные удары, от которых содрогнутся даже самые отдалённые уголки океана.
Если хорошо проявите себя в бою, то заработаете героические награды и ценные игровые трофеи, которые станут достойным украшением вашей коллекции. Так что старайтесь проявить себя в полной мере, демонстрируя своё тактическое мастерство и непревзойдённую отвагу — и тогда ваш послужной список будет стремительно расти с каждым новым сражением.
А ещё вы должны не забывать, что даже самому отважному адмиралу нужны верные соратники. Попробуйте свой непобедимый отряд из самых преданных товарищей или вступите в могущественный клан, где вас будут ждать собратья по оружию, готовые поддержать вас в любой ситуации. Вместе вы будете сражаться плечом к плечу против коварного компьютерного противника или бросать вызов другим игрокам со всего света.
Подлизал так подлизал.
Выкатила свои два эсминца всем на показ.
Не, ну эсминцы то что надо. Хотя игру мне все равно не продадут
Да там два линкора даже))
корма хороша и рубка неплохая. Капитан Дик Джонсон готов въехать в нее и готов к бою.
верная шавка русофобского варгейминга "леста" выкатила свежую замануху для лохов.
ты комп свой уже выбросил? там все запчасти русофобские если что
трофейные.
Лол, это Островская чтоль?)
Вот блин игровая проституция просто.... Разве найдется тот кто при виде таких расфуфыренных эсминцев не нажмет кнопку просмотра?
Ну если ты себя уважаешь - то да, не нажмешь.
жаль места на диске нет, был диск под мусор всякий, но забил уже его, а чистить лень, в пролете разрабики
Корабли уже давненько стали чем то вроде казино с тех самых пор как сделали из стрельбы по противнику "Дёрганье рычага рулетки" кто продолжает с тех пор в это играть для меня наглухо отбитые люди.