Для "Мира Кораблей" вышло обновление с новой веткой эсминцев

«Мир Кораблей» предлагает игрокам окунуться в мир военно-морских баталий первой половины XX века, где на просторах океанов разворачиваются грандиозные сражения за господство на морских просторах. У вас есть возможность почувствовать себя в роли бесстрашного командира, под началом которого находится внушительный флот.

Для начала вам предстоит сделать непростой выбор: под флагом какой великой морской державы вы будете сражаться? СССР, США, Англия, Германия, Япония, Италия, Франция — каждая из этих стран привнесёт в ваш флот неповторимый колорит и богатые традиции военно-морского искусства. Реалистичные модели кораблей, воссозданные с исторической достоверностью, позволят вам в полной мере ощутить себя частью тех легендарных сражений, что навсегда вошли в летопись истории.

И будьте к тому, что ваши морские баталии развернутся на фоне самых разнообразных пейзажей со всех уголков земного шара. Вас ждут десятки уникальных игровых карт, каждая из которых открывает безграничные возможности для применения самых хитроумных тактических манёвров и приёмов. От живописных берегов Латинской Америки до суровых северных морей — везде вас будут поджидать коварные враги и грозные стихии. Но настоящий адмирал не должен бояться трудностей. Используйте особенности ландшафта себе на пользу, искусно расставляйте свои корабли и наносите противнику сокрушительные удары, от которых содрогнутся даже самые отдалённые уголки океана.

Если хорошо проявите себя в бою, то заработаете героические награды и ценные игровые трофеи, которые станут достойным украшением вашей коллекции. Так что старайтесь проявить себя в полной мере, демонстрируя своё тактическое мастерство и непревзойдённую отвагу — и тогда ваш послужной список будет стремительно расти с каждым новым сражением.

А ещё вы должны не забывать, что даже самому отважному адмиралу нужны верные соратники. Попробуйте свой непобедимый отряд из самых преданных товарищей или вступите в могущественный клан, где вас будут ждать собратья по оружию, готовые поддержать вас в любой ситуации. Вместе вы будете сражаться плечом к плечу против коварного компьютерного противника или бросать вызов другим игрокам со всего света.