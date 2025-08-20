Итальянские темные души: анонсирована новая экшен-RPG La Divina Commedia

Итальянская студия Jyamma Games, известная по соулслайк-экшену Enotria: The Last Song, анонсировала свой новый амбициозный проект — La Divina Commedia. Это мрачная экшен-RPG, вдохновленная монументальным произведением великого итальянского поэта Данте Алигьери «Божественная комедия».

Действие игры разворачивается в мире, где поэма Данте вытеснила старую веру и привела человечество к золотому веку праведности. Однако темные силы извратили заветы поэмы, и мир погрузился в хаос. Игрокам предстоит взять на себя роль «воина-поэта», запертого в глубинах ада. Чтобы искупить грехи прошлого, ему предстоит спуститься через все круги преисподней, сражаясь со все более могущественными демонами.

Разработчики обещают уникальные геймплейные механики для каждого класса оружия, процедурно-генерируемые подземелья в формате «эвакуации», систему мировоззрения, завязанную на семи смертных грехах, а также полную кастомизацию оружия и брони — как по характеристикам, так и по внешнему виду.

Особое внимание уделяется качеству анимаций, которые создаются с помощью передовой системы захвата движений, разработанной совместно со студией, работавшей над нашумевшим экшеном Phantom Blade Zero.

На данный момент у La Divina Commedia нет даты релиза. Игра анонсирована для ПК (Steam), а список других платформ будет подтвержден позже.