Научно-фантастический шутер La Quimera всё-таки вышел в раннем доступе

Первый оригинальный тайтл La Quimera от студии Reburn стал доступен для ПК в Steam в раннем доступе. Запуск состоялся после неожиданной задержки 25 апреля, изначально запланированной даты выхода игры.

Однако выпуск La Quimera был отмечен негативными отзывами от специализированной прессы. Первоначальные обзоры, опубликованные точно в день первоначального запланированного выпуска игры, подчеркивали короткую и незавершенную кампанию, типовой игровой процесс и плохо продуманную презентацию, а несколько СМИ классифицировали игру как разочаровывающую.

В период раннего доступа Reburn обещает прислушиваться к отзывам сообщества и продолжать разработку с улучшениями сюжетной линии, интеграцией игрового процесса, новыми уровнями и настройками прогресса и темпа игры. Студию возглавляет Дмитрий Лымар, бывший директор 4A Games Ukraine, а в ее состав входят ветераны таких проектов, как S.T.A.L.K.E.R. и Metro Exodus.

La Quimera — научно-фантастический FPS с оригинальным повествованием Николаса Виндинга Рефна (Drive, The Neon Demon) и EJA Warren. Действие происходит в Нуэво-Каракасе, вымышленном латиноамериканском мегаполисе, погруженном в технологический хаос, корпоративную коррупцию и споры между враждующими фракциями.

В игре представлена ​​кампания, в которую можно играть в одиночку или совместно с тремя игроками, в центре внимания которой — группа наемников, вовлеченных в конфликт, в котором сверхъестественные элементы сочетаются с футуристическими боями. Сеттинг включает в себя густые джунгли, сверкающие небоскребы и руины, захваченные вышедшими из-под контроля машинами. Геймплей позволяет использовать экзокостюмы со сверхчеловеческой силой и передовыми технологиями, а также настраиваемую систему оружия.