Праздничное дополнение для Lake выйдет 15 ноября

1 сентября 1986 года. Вы берёте на себя роль 40-летней Мередит Вайс, которая возвращается в свой прекрасный родной город Провиденс-Оукс в штате Орегон. Она меняет свою карьеру на временную работу у своего отца и становится почтальоном.

У Мередит есть насыщенные событиями две недели. Она встретит много новых людей, заведёт романы, восстановит связь со своей лучшей подругой, выручит коллегу и займётся другими делами.

Игрок имеет большое влияние на то, как развивается эта личная история. Множество вариантов диалога и действий гарантируют то, что каждый игрок будет иметь своё собственное уникальное прохождение