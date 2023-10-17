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об игре
Lake 01.09.2021
5.6 41 оценка

Праздничное дополнение для Lake выйдет 15 ноября

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ltdx
Новости

Загружаемый контент Season's Greetings для приключенческой игры Lake подоспеет незадолго до начала новогодних праздников 15 ноября, сообщили издатель Whitethorn Games и разработчик Gamious.

Действие «Приветствий сезона» происходит во время курортного сезона 1985 года, за год до событий оригинальной игры. Игроки возьмут на себя роль Томаса Вайса, дружелюбного почтальона и отца главного героя, Мередит Вайс. Изменяя сюжетный фокус с Мередит на ее отца, игроки смогут понять динамику семьи Вайс и взглянуть на заснеженный Провиденс-Оукс с точки зрения старожила.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

обновление калотрышака будто это чтото изменит

-5