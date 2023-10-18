Разработчики The Lamplighters League уйдут от Paradox и станут независимыми ©

В 2018 году Paradox Interactive объявила о приобретении студии Harebrained Schemes, создателей Shadowrun и BattleTech, в рамках сделки стоимостью 7,5 миллионов долларов. Несмотря на то, что после их первого совместного релиза с момента приобретения, The Lamplighters League, прошло немного времени, кажется, что их партнерство подходит к концу.

Paradox Interactive и Harebrained Schemes объявили в пресс-релизе, что пути двух компаний «разойдутся» 1 января 2024 года. Последняя после этого сохранит свою независимость, в то время как The Lamplighters League и другие игры, ранее разработанные Harebrained Schemes, продолжат принадлежать компании Paradox.

В пресс-релизе Paradox говорится, что разделение двух компаний является «результатом взаимного соглашения, вытекающего из стратегических и творческих приоритетов каждой стороны».

«Paradox переориентировала свою стратегию на свои основные ниши в стратегических и управленческих играх с бесконечными качествами», — сказала главный операционный директор Paradox Interactive Шарлотта Нильссон. «Мы и руководство HBS обсуждали, что произойдет после выхода The Lamplighters League, но новый проект или продолжение в том же жанре не соответствовало планам нашего портфолио. Поэтому мы считаем, что разделение было бы лучшим путем вперед. Мы очень рады, что у этой талантливой, одаренной студии есть шанс продолжить работу, и нам не терпится увидеть, что они сделают дальше».

Между тем, Harebrained Schemes подтвердила, что продолжит поддерживать The Lamplighters League в обозримом будущем и начнет искать новое финансирование и возможности партнерства в следующем году.

«Harebrained Schemes будет поддерживать The Lamplighters League до конца года, пока мы ищем финансирование и партнерские отношения для независимого будущего в 2024 году», — сказал Брайан Поел, операционный менеджер студии Harebrained Schemes. «Миссия нашей студии остается прежней: создавать игры, которые бросают вызов вашему разуму и трогают ваше сердце».

Ранее в этом месяце, вскоре после запуска The Lamplighters League, Paradox Interactive назвала первоначальные коммерческие показатели стратегии «большим разочарованием», несмотря на «осторожно положительное количество игроков в подписных сервисах».