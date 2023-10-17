Ролевая стратегия The Lamplighters League получила свежее обновление решающее ряд проблем ©

Своеобразная стратегия The Lamplighters League столкнулась с рядом технических проблем при запуске, но некоторые из них должны быть решены благодаря новому патчу 1.1.5.0, посвященному различным аспектам игры.

Запущенная непосредственно в каталоге Xbox Game Pass и доступная на ПК и Xbox, эта игра представляет собой ролевую стратегию, в которой нам предстоит управлять командой специальных агентов, борющихся со злыми махинациями таинственного культа, находящегося между мистикой и археологией.

Патч улучшает стабильность и производительность игры, а также вносит некоторые исправления в систему сохранений, с которой ранее возникали различные проблемы. В этой связи разработчики рекомендуют не превышать четырех слотов сохранения, по крайней мере, пока.

Введено автосохранение, выполняемое в различные моменты игры, что обеспечивает автоматическую поддержку в этом направлении. В остальном были исправлены многочисленные сбои и ошибки, обнаруженные ранее, и в целом улучшена производительность игры.

Разработанная Harebrained Scheme, авторами новой трилогии Shadowrun Returns и недавней Battletech, эта игра также заимствует некоторые элементы геймплея предыдущих игр команды, но помещает их в совершенно другой и очень необычный игровой мир.