Градостроительная стратегия Land of the Vikings получила релизный трейлер

Градостроительная стратегия, в которой игроку необходимо управлять своей деревней и делать всё необходимое для того, чтобы она превратилась в процветающий город.

Рубите деревья, выращивайте урожай, охотьтесь, добывайте руду и ловите рыбу в окрестных морях и фьордах. Также вам стоит быть готовым к различным испытаниями — от молний до землетрясений. В игре есть смена времён года, поэтому вам придётся переживать холодные зимы. Стоит запастись топливом и провиантом, чтобы викинги всегда были сыты и согреты.

Помимо этого, в игре можно заниматься торговлей и устраивать набеги на чужие поселения.