Градостроительная стратегия Land of the Vikings получила релизный трейлер

Разработчик Laps Games и издатель Iceberg Interactive объявили о том, что сегодня в Steam станет доступна версия 1.0 игры Land of the Vikings, посвященной выживанию в колониях норвежцев.
В честь этого события Iceberg Interactive решила сохранить цену на уровне 710 рублей в течение недели после релиза, а также продлить 25%-ную скидку в этот период. После окончания действия этой ограниченной скидки цена будет повышена.
Игра Land of the Vikings разрабатывается уже несколько лет, и в ходе раннего доступа, стартовавшего 8 ноября 2022 года, она получила положительную оценку сообщества. В течение этого периода последние обновления игры принесли целый ряд улучшений, направленных на улучшение пользовательского опыта, игровых механик и доступности контента.
Сегодняшняя версия представит совершенно новый захватывающий режим, в котором игрокам предстоит пройти через историю, посвященную викингам, и выполнить 25+ эксклюзивных задач. Разработчики также предлагают 20+ новых событий, новую карту "Вулкан" и новую катастрофу, от которой нужно защитить жителей деревни в этой версии 1.0.