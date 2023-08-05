Сложная градостроительная игра на выживание Landnama вышла в Steam ©

Крошечная инди-команда Sonderland Games сообщила, что сложная градостроительная игра на выживание Landnama стала доступна на ПК в Steam. В Landnama игроки управляют первыми кланами, эмигрировавшими в Исландию в 9 веке. Механика rogue-lite, выживания и строительства поселений требует от игроков исследовать неизведанные земли, использовать ценные ресурсы и стратегически улучшать свои поселения до наступления суровой зимы.

Черпая вдохновение из исландской саги XII века «Ланднамабок», игра вдохновлена ​​историей. Игроки погрузится в жизнь строителей, фермеров и поселенцев, каждый из которых рисковал своей жизнью в поисках лучшего будущего.

Вы начинаете с одной плитки и в основном пустой карты, и вам нужно исследовать плитку за плиткой, чтобы расширяться и пережить наступающую зиму. У вас есть единственный ресурс, сердце, которое используется для всего, и здесь нет второго шанса на неудачу с постоянно растущим вызовом.