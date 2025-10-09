Платформер LAPIN вышел на PS5 и PS4

Издатель Flux Games и разработчик Studio Doodal выпустили платформер LAPIN для PlayStation 5 и PlayStation 4 по цене $14.99 (~1200 рублей), одновременно с ранее анонсированной версией для Nintendo Switch, которую издаёт компания CFK.

LAPIN впервые появился в раннем доступе для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 17 ноября 2022 года, а полноценный релиз состоялся 30 августа 2023 года.

LAPIN — это 2D-платформер с точным управлением, рассказывающий о группе отважных кроликов-исследователей. Преодолевайте смертельно опасные препятствия с помощью точного контроля и отправляйтесь в приключение, полное новых встреч и потрясающих пейзажей!

Кролики, жившие под парком, вынуждены искать новый дом, поскольку люди начали реконструкцию. Либэ, милый белый кролик, возглавляет эпическое приключение вместе с Капитаном, Бьянкой, Хосе и Монбланом. Что же произойдёт с этими пятью кроликами в их истории?

Присоединяйтесь к ним в этом уникальном путешествии, полном новых друзей, опасностей для кроликов и прекрасных пейзажей!