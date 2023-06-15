Сборник The Lara Croft Collection выйдет на Nintendo Switch 29 июня

Feral Interactive и Crystal Dynamics объявили о появлении Лары Крофт на Nintendo Switch в сборнике The Lara Croft Collection, который выйдет 29 июня.
В The Lara Croft Collection входят Lara Croft and the Guardian of Light, а также Lara Croft and the Temple of Osiris, и каждая игра предлагает часы взрывного аркадного экшена. Независимо от того, играете ли вы за Лару в одиночку или объединитесь с друзьями для локального кооператива до четырех игроков, в The Lara Croft Collection вас ждут волнующие перестрелки с полчищами нежити и существами из темных мифов, а также дьявольские головоломки и замысловатые гробницы испытаний для проверки сообразительности и рефлексов игроков.
Нет бы Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider.
И потом ещё кто-то будет вместо Steam Deck рекомендовать купить Nintendo Switch?
свитч стоит 30к, если не меньше. стимдэк 90к.
и если уж вспоминать, какая помойка шадоу томб рейдер. да и очень слабая райс томб рейдер, то лучше уж поиграть в платформеры лары крофт
Автономность в играх:
Steam Deck: 1-2
Nintendo Switch: 4-5
Уважаемый эксперт ваши аргументы!???
Для меня лично приоритет автономность!
Автономность, конечно, поможет сыграть в те же Cyberpunk 2077, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, The Last of Us: Part 1, Atomic Heart...
А ты хоть видел производительность в этих перечисленных играх!???
Не ну ты гений конечно, указал Сталкер 2 который ещё не вышел и не понять когда вообще выйдет! 🤦
А за производительность в других играх я молчу вообще, ты максимум можешь играть в них в 30 кадров и на низких настройках!
Так что не неси эту бредятину, а посмотри реальные тесты, даже если ты запустишь эти игры на средних у тебя батарея сдохнет за 1час!!!