Lara Croft and the Guardian of Light 18.08.2010
7.8 262 оценки

Сборник The Lara Croft Collection выйдет на Nintendo Switch 29 июня

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monk70
Новости

Feral Interactive и Crystal Dynamics объявили о появлении Лары Крофт на Nintendo Switch в сборнике The Lara Croft Collection, который выйдет 29 июня.

В The Lara Croft Collection входят Lara Croft and the Guardian of Light, а также Lara Croft and the Temple of Osiris, и каждая игра предлагает часы взрывного аркадного экшена. Независимо от того, играете ли вы за Лару в одиночку или объединитесь с друзьями для локального кооператива до четырех игроков, в The Lara Croft Collection вас ждут волнующие перестрелки с полчищами нежити и существами из темных мифов, а также дьявольские головоломки и замысловатые гробницы испытаний для проверки сообразительности и рефлексов игроков.

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Lara Croft and the Guardian of Light "Таблица для Cheat Engine" [UPD: 10.10.2022] {shingouki2}
Комментарии: 5
Ваш комментарий
warp 37

Нет бы Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider.

И потом ещё кто-то будет вместо Steam Deck рекомендовать купить Nintendo Switch?

-1
JohnTornton

свитч стоит 30к, если не меньше. стимдэк 90к.

и если уж вспоминать, какая помойка шадоу томб рейдер. да и очень слабая райс томб рейдер, то лучше уж поиграть в платформеры лары крофт

-1
GALAHAD4651

Автономность в играх:

Steam Deck: 1-2

Nintendo Switch: 4-5

Уважаемый эксперт ваши аргументы!???

Для меня лично приоритет автономность!

-1
warp 37 GALAHAD4651

Автономность, конечно, поможет сыграть в те же Cyberpunk 2077, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, The Last of Us: Part 1, Atomic Heart...

-2
GALAHAD4651 warp 37

А ты хоть видел производительность в этих перечисленных играх!???

Не ну ты гений конечно, указал Сталкер 2 который ещё не вышел и не понять когда вообще выйдет! 🤦

А за производительность в других играх я молчу вообще, ты максимум можешь играть в них в 30 кадров и на низких настройках!

Так что не неси эту бредятину, а посмотри реальные тесты, даже если ты запустишь эти игры на средних у тебя батарея сдохнет за 1час!!!

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