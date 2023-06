Сборник The Lara Croft Collection выйдет на Nintendo Switch 29 июня ©

Feral Interactive и Crystal Dynamics объявили о появлении Лары Крофт на Nintendo Switch в сборнике The Lara Croft Collection, который выйдет 29 июня.

В The Lara Croft Collection входят Lara Croft and the Guardian of Light, а также Lara Croft and the Temple of Osiris, и каждая игра предлагает часы взрывного аркадного экшена. Независимо от того, играете ли вы за Лару в одиночку или объединитесь с друзьями для локального кооператива до четырех игроков, в The Lara Croft Collection вас ждут волнующие перестрелки с полчищами нежити и существами из темных мифов, а также дьявольские головоломки и замысловатые гробницы испытаний для проверки сообразительности и рефлексов игроков.