ARPG Last Epoch готовится к выходу из раннего доступа

Экшен с элементами RPG, действие которого разворачивается в фэнтезийном мире Этерра.

Вас ждут приключения в атмосфере классических Diablo и Titan Quest. Исследуйте подземелья и руины, сражайтесь с ордами чудовищ, добывая ценную добычу и повышая уровень своего героя.

Отличительной особенностью проекта является путешествие во времени. Вы сможете изменять ход событий прошлого, открывая альтернативные сценарии развития мира. Каждая эпоха уникальна и полна своих тайн.

Для сражений доступно 5 классов со множеством разветвленных навыков. Система прокачки персонажа исключительно гибкая — более 100 вариантов развития у каждого умения. Вы можете экспериментировать со способностями и создавать уникальные боевые стили.