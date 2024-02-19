ARPG Last Epoch готовится к выходу из раннего доступа

Компания Eleventh Hour Games наконец-то готова выпустить долгожданную экшен-РПГ Last Epoch после долгого пребывания в раннем доступе.
Игра находилась в раннем доступе в Steam почти пять лет, с апреля 2019 года, так что ее поклонники уже давно ждали полноценного релиза. Заветная версия 1.0 появится в Steam всего через пару дней, 21 февраля.
Кстати, стало известно, что для подготовки к обновлению серверы будут временно отключены завтра, 20 февраля, в 20:00 по мск.
Из-за простоя сервера также будет отключена служба аутентификации, так что если вы хотите играть в автономном режиме, вам придется начать играть до отключения серверов.
Кстати, в версии 1.0 появится полноценный оффлайн-режим, так что это последний раз, когда вам придется с этим столкнуться.
Ниже вы можете посмотреть обзор патча, рассказанный гейм-директором Джаддом Коблером.
Если вы не знакомы с Last Epoch, то это ARPG, похожая на Diablo и Path of Exile, хотя в ней есть множество элементов, которые отличают ее от старших родственников.
Интересный рогалик.