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об игре
Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.2 154 оценки

ARPG Last Epoch готовится к выходу из раннего доступа

Procy_on
Новости

Компания Eleventh Hour Games наконец-то готова выпустить долгожданную экшен-РПГ Last Epoch после долгого пребывания в раннем доступе.

Игра находилась в раннем доступе в Steam почти пять лет, с апреля 2019 года, так что ее поклонники уже давно ждали полноценного релиза. Заветная версия 1.0 появится в Steam всего через пару дней, 21 февраля.

Кстати, стало известно, что для подготовки к обновлению серверы будут временно отключены завтра, 20 февраля, в 20:00 по мск.

Из-за простоя сервера также будет отключена служба аутентификации, так что если вы хотите играть в автономном режиме, вам придется начать играть до отключения серверов.

Кстати, в версии 1.0 появится полноценный оффлайн-режим, так что это последний раз, когда вам придется с этим столкнуться.

Ниже вы можете посмотреть обзор патча, рассказанный гейм-директором Джаддом Коблером.

Если вы не знакомы с Last Epoch, то это ARPG, похожая на Diablo и Path of Exile, хотя в ней есть множество элементов, которые отличают ее от старших родственников.

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