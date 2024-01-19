Дьяблоид Last Epoch получил релизный трейлер

Eleventh Hour Games рассказала о предварительных заказах Deluxe и Ultimate Editions предстоящей ролевой игры Last Epoch в преддверии выхода ее полной версии 21 февраля. Также был представлен впечатляющий релизный трейлер, освещающий историю и мир Этерры, разнообразные классы персонажей, бои и столкновения, которые игроки могут ожидать от следующей великой ролевой игры в жанре экшн.
В раннем доступе было продано более 1 миллиона копий, Last Epoch будет доступна в трёх версиях — в том числе по первоначальной цене в 34,99 доллара — с эксклюзивной косметикой.
Три издания Last Epoch:
- Стандартное издание — $34,99: предварительный заказ стандартного издания начального уровня предлагает ту же ценность, которая уже привлекла более 1 миллиона игроков, и включает в себя эксклюзивного питомца Золотой Гуппи.
- Deluxe Edition — $49,99. Помимо милой Золотой Гуппи, Deluxe Edition включает в себя полный саундтрек игры в цифровом формате и 50 очков Epoch Points. 21 февраля издание откроет косметического питомца «Подросток Хроновирм», косметический набор брони «Падший Ронин» и косметический портал «Убежище Светлячка».
- Ultimate Edition — $64,99. Помимо косметических средств и саундтрека из Deluxe Edition, Ultimate Edition включает 100 очков Epoch Points и с 21 февраля открывает набор косметической брони «Временный страж», косметического питомца «Сумеречная лиса», косметического питомца «Взрослый хроновирм» и косметический портал Небесный Путь.
Цены в рублях написать не лучше будет?
Last Эчпочмак
Заголовок новости как всегда попахивает. Нет такого жанра, дьяблойд.