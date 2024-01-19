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об игре
Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.1 132 оценки

Дьяблоид Last Epoch получил релизный трейлер

monk70
Новости

Eleventh Hour Games рассказала о предварительных заказах Deluxe и Ultimate Editions предстоящей ролевой игры Last Epoch в преддверии выхода ее полной версии 21 февраля. Также был представлен впечатляющий релизный трейлер, освещающий историю и мир Этерры, разнообразные классы персонажей, бои и столкновения, которые игроки могут ожидать от следующей великой ролевой игры в жанре экшн.

В раннем доступе было продано более 1 миллиона копий, Last Epoch будет доступна в трёх версиях — в том числе по первоначальной цене в 34,99 доллара — с эксклюзивной косметикой.

Три издания Last Epoch:

  • Стандартное издание — $34,99: предварительный заказ стандартного издания начального уровня предлагает ту же ценность, которая уже привлекла более 1 миллиона игроков, и включает в себя эксклюзивного питомца Золотой Гуппи.
  • Deluxe Edition — $49,99. Помимо милой Золотой Гуппи, Deluxe Edition включает в себя полный саундтрек игры в цифровом формате и 50 очков Epoch Points. 21 февраля издание откроет косметического питомца «Подросток Хроновирм», косметический набор брони «Падший Ронин» и косметический портал «Убежище Светлячка».
  • Ultimate Edition — $64,99. Помимо косметических средств и саундтрека из Deluxe Edition, Ultimate Edition включает 100 очков Epoch Points и с 21 февраля открывает набор косметической брони «Временный страж», косметического питомца «Сумеречная лиса», косметического питомца «Взрослый хроновирм» и косметический портал Небесный Путь.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Niphestotel

Цены в рублях написать не лучше будет?

2
Oscilograf

Last Эчпочмак

-1
AT_Sagor

Заголовок новости как всегда попахивает. Нет такого жанра, дьяблойд.

-3