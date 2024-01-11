Last Epoch демонстрирует уникальную торговую систему перед запуском полной версии

Ролевая игра в жанре Hack-and-Slash Last Epoch наконец-то близка к выходу из раннего доступа Steam. В преддверии дебюта версии 1.0, запланированного на 21 февраля, независимый разработчик Eleventh Hour Games подробно рассказал о своей уникальной торговой системе, которая будет добавлена в полную версию игры.
После долгих дебатов внутри студии и с сообществом было решено использовать систему, основанную на фракциях. Игрокам Last Epoch будет предоставлен выбор между Гильдией Торговцев и Кругом Фортуны. Присоединение к первым позволит им торговать напрямую друг с другом или через Базар, хотя есть некоторые предостережения: после того, как предмет был куплен через Гильдию Торговцев, его нельзя будет продать снова. Более того, игрокам необходимо будет повысить свою репутацию в гильдии, чтобы заслужить право на торговлю самыми редкими предметами.
С другой стороны, члены Круга Фортуны откажутся от торговли, чтобы увеличить свой потенциал поиска предметов. Они могут обменивать Благосклонность на Пророчества, которые приводят к выпадению определенных предметов или увеличивают вероятность создания аффиксов более высокого уровня на предмете, когда игроки выполняют требования, перечисленные в Пророчестве. Выпавшие таким образом предметы нельзя продать.
Джадд Коблер, основатель и генеральный директор Eleventh Hour Games и директор игры Last Epoch, сообщил:
Балансировка торговой системы — одна из самых сложных задач в игре, основанной на добыче, потому что это существенно влияет на поиск предметов для всех игроков. Игроки часто расходятся во мнениях по поводу экономики, которая может повысить ценность их предметов и построек, а также по поводу азарта охоты, которая приводит к обнаружению уникальных предметов. Но, получив важную обратную связь от нашего сообщества, мы реализовали решение, которое, по нашему мнению, удовлетворит обе стороны споров и является поистине уникальным взглядом на вопрос торговли в ролевых играх.
Усидели на двух стульях :) В одной фракции будут могущие в крафт и любящие все эти преффиксы/аффиксы крутить, в другой обычные игроки, которые просто зашли вечером поиграть и купить шмотку, если надо. Почти все довольны)
не сказать что прям уникальная, в целом норм
Перепродать нельзя и супер крутые вещи, которые тоже нельзя продать... да уж уникально. Только вот эта система торговли просто пустышка, когда нельзя.