Саша Грей не смогла использовать свой ник в игре Last Epoch

Бывшая звезда фильмов для взрослых, а ныне стримерша на Twitch, Саша Грей столкнулась с неожиданным препятствием на своем игровом пути, когда попыталась сыграть в Last Epoch. Она не может использовать свой псевдоним в игре из-за необычного ограничения: когда Грей попыталась установить в Last Epoch ник “SashaGrey”, она получила сообщение об ошибке LE-56, в котором говорилось, что выбранное ею имя запрещено.
Некоторые комментаторы заметили, что судя по подписи “два игрока не могут использовать одно имя”, дело не в бане, а в том, что кто-то другой занял ник бывшей порноактрисы. Впрочем, для Саши Грей это не важно, она просто хочет использовать собственный ник.
Пока Грей ожидает ответа от Eleventh Hour Games по поводу ее просьбы снять запрет на выбранное ею имя, игроки с нетерпением ждут новостей от Eleventh Hour Games о возможных решениях проблемы с серверами, возникшей из-за внезапного успеха игры.
Новость достойная этого сайта.
Сайт достойный этой новости.
Грей Сашу, Сашу Грей.
👏
👏
Стареет Сашуня, уже не такая шустрая и сообразительная как в молодости..
Вроде она не за шустрость и сообразительность известна.
Не соглашусь, борщ наблатыкалась делать в рекордные сроки..
Красотка
Как-то ютуб подкинул её стрим по Palworld
и как?
Открыл, да закрыл стрим, там не было контента +18))
Marina Ann Hantzis пусть пробует, точно не занято.
Мне 1 пох на это ?
Говорят, Путин не играет по той же причине:)))
Он сейчас играет в стратегии в реальном времени.Вначале чуть не заруинил,но сейчас уже тащит катку)
Пока что.