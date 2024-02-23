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об игре
Last Epoch 30.04.2019
Ролевая, Фэнтези, Кооператив
8.3 202 оценки

Саша Грей не смогла использовать свой ник в игре Last Epoch

Simple Jack
Новости

Бывшая звезда фильмов для взрослых, а ныне стримерша на Twitch, Саша Грей столкнулась с неожиданным препятствием на своем игровом пути, когда попыталась сыграть в Last Epoch. Она не может использовать свой псевдоним в игре из-за необычного ограничения: когда Грей попыталась установить в Last Epoch ник “SashaGrey”, она получила сообщение об ошибке LE-56, в котором говорилось, что выбранное ею имя запрещено.

Некоторые комментаторы заметили, что судя по подписи “два игрока не могут использовать одно имя”, дело не в бане, а в том, что кто-то другой занял ник бывшей порноактрисы. Впрочем, для Саши Грей это не важно, она просто хочет использовать собственный ник.

Пока Грей ожидает ответа от Eleventh Hour Games по поводу ее просьбы снять запрет на выбранное ею имя, игроки с нетерпением ждут новостей от Eleventh Hour Games о возможных решениях проблемы с серверами, возникшей из-за внезапного успеха игры.

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-16
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
wianewa

Новость достойная этого сайта.

26
hpi

Сайт достойный этой новости.

1
Сyberpunk

Грей Сашу, Сашу Грей.

18
oleg21412

👏

2
saiditsme

👏

2
Петр Стрельцов

Стареет Сашуня, уже не такая шустрая и сообразительная как в молодости..

3
da2dy

Вроде она не за шустрость и сообразительность известна.

2
Петр Стрельцов da2dy

Не соглашусь, борщ наблатыкалась делать в рекордные сроки..

0
zjkjt da2dy
0
zjkjt

Красотка

1
SkyGame

Как-то ютуб подкинул её стрим по Palworld

1
Tokito77

и как?

0
SkyGame Tokito77

Открыл, да закрыл стрим, там не было контента +18))

0
hpi

Marina Ann Hantzis пусть пробует, точно не занято.

0
Анна Кранцове

Мне 1 пох на это ?

-1
Аристов--Черный

Говорят, Путин не играет по той же причине:)))

-2
oleg21412
0
VIGITAL1

Он сейчас играет в стратегии в реальном времени.Вначале чуть не заруинил,но сейчас уже тащит катку)

1
hpi VIGITAL1

Пока что.

0